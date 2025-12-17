«Как будто Кинга смешали с “Достать ножи”»: зрители оценили трейлер «Отеля „У погибшего альпиниста“» с Цыгановым и Маковецким

Фильм уже сравнивают с классическими детективными хитами.

В сети появился трейлер фильма «Отель „У погибшего альпиниста“» — мистического детектива по мотивам повести братьев Стругацких.

Картина с Евгением Цыгановым и Сергеем Маковецким выйдет в прокат 28 января 2027 года, но уже на стадии трейлера стала поводом для активных зрительских обсуждений.

Замкнутый мир и предупреждение об убийстве

По сюжету инспектор полиции Петер Глебски приезжает в небольшой горный отель после анонимного письма с предупреждением о готовящемся преступлении.

Вечером сход лавины перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью один из постояльцев оказывается мертв.

Трейлер сразу выстраивает логику закрытого пространства, где каждый гость становится частью общей загадки.

Ассоциации, которые возникают моментально

Зрительские реакции на ролик оказались предельно образными.

Один из пользоатеей написал: «Как будто Кинга смешали с “Достать ножи”». Другие пишут короче — «“Достать ножи” по-русски».

Есть и альтернативный взгляд:

«Скорее “Достать ножи” — это пародия на “Отель „У погибшего альпиниста“”».

Часть аудитории увидела отсылки к «Отелю “Гранд Будапешт”» и «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», а кто-то вспомнил даже Эркюля Пуаро и «Убийство в Восточном экспрессе».

Цыганов и Маковецкий в центре интриги

Евгений Цыганов играет инспектора Глебски — детектива-скептика, пережившего личную драму и не склонного верить в чудеса.

Сергей Маковецкий появляется в образе Алекса Сневара, эксцентричного хозяина отеля. Их дуэт уже в трейлере задает нерв истории: рациональность сталкивается с миром, где логика постоянно дает сбой.

Ансамбль подозреваемых

В фильме задействован развернутый актерский состав. Александр Балуев играет господина Мозеса, его супругу воплотила Светлана Ходченкова.

Дмитрий Лысенков появляется в роли ученого Симона Симонэ, любящего разыгрывать окружающих.

Алексей Розин играет адвоката Хинкуса, Федор Федотов — наивного Олафа, Марго Адаева — помощницу хозяина отеля Кайсу, а Александр Лыков — экстравагантного иллюзиониста дю Барнстокра.

Отдельное внимание зрителей привлек Лель — собака Сневара, которую тот называет настоящим «хозяином отеля».

Не экранизация, а новое прочтение

Режиссер Александр Домогаров-младший подчеркивает, что фильм снимается по мотивам повести, а не как ее буквальное воспроизведение.

В картине появятся новые сюжетные линии, а часть персонажей раскрыта иначе, чем у Стругацких, при сохранении общего философского посыла.

