Как брачный аферист из СССР стал прототипом сериала «Казанова»: многие женщины ждали его до последнего

Экранный Игорь Апрельцев оказался куда мягче и безопаснее своего реального прототипа.

Сериалы «Казанова» и «Казанова в бегах» снова идут в повторах на Первом канале — и зрители вновь возвращаются к образу обаятельного афериста Игоря Апрельцева в исполнении Антона Хабарова.

На экране это история перевоплощений и бегства от милиции, а в реальности за персонажем стоял вполне конкретный человек с куда более мрачной биографией.

Кто стал реальным прототипом Апрельцева

Основой героя стал Юрий Ладжун — брачный аферист, орудовавший в СССР в 1960-х годах.

Он легко менял имена, профессии и документы, представляясь ученым-физиком, капитаном дальнего плавания, ударником труда или научным сотрудником. Каждая легенда была продумана и звучала правдоподобно, а главное — вызывала доверие.

Минский эпизод без романтики

Один из самых известных эпизодов связан с Минском. Здесь Ладжун появился под именем Пшенцова, познакомился с местной жительницей Надей, быстро сделал предложение и устроил свадьбу.

Праздник прошел по всем канонам — гости, подарки, тосты. Наутро жених исчез, прихватив деньги и ценные вещи. Женщина долго надеялась, что он вернется, и не сразу обратилась в милицию.

Почему женщины ждали его до последнего

Ладжун умел удерживать жертв в состоянии ожидания. Он писал письма, обещал вернуться, уверял, что все временно.

Одной из женщин он сообщал:

«Люда, очень прошу тебя не волноваться».

Другой писал:

«Ирочка, хочу, чтобы ты приехала ко мне».

Эти слова работали сильнее любых легенд и часто откладывали обращение в милицию.

География афер и стиль жизни

После Минска были Одесса, Калуга, Кемерово, Даугавпилс и десятки других городов. Ладжун легко входил в доверие, пользовался дефицитом и статусом, жил широко и позже признавался, что чувствовал себя королем.

Его аферы шли одна за другой, пока масштаб не стал слишком заметным.

Следствие и финал истории

Расследование объединило десятки эпизодов по всему СССР. Был составлен фоторобот, собрано более двадцати томов уголовного дела.

В ходе следствия выяснилось, что Ладжун причастен не только к мошенничествам, но и к убийству. Его признали виновным в десятках преступлений и приговорили к высшей мере наказания.

Чем сериал отличается от реальности

Экранный Апрельцев заметно романтизирован. Настоящий прототип оказался куда жестче и опаснее, а его история — лишенной красивых иллюзий.

Именно поэтому сериал «Казанова» воспринимается так убедительно: за художественным вымыслом стоит реальная и крайне тревожная биография.

Также прочитайте: 100% критиков, 100% зрителей и IMDb 8.5 — такого почти не бывает: но фильм «Я ругаюсь» о человеке с синдромом Туретта сумел влюбить всех