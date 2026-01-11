Как брачный аферист из СССР стал прототипом сериала «Казанова»: многие женщины ждали его до последнего

Сериалы «Казанова» и «Казанова в бегах» снова идут в повторах на Первом канале — и зрители вновь возвращаются к образу обаятельного афериста Игоря Апрельцева в исполнении Антона Хабарова.
На экране это история перевоплощений и бегства от милиции, а в реальности за персонажем стоял вполне конкретный человек с куда более мрачной биографией.
Кто стал реальным прототипом Апрельцева
Основой героя стал Юрий Ладжун — брачный аферист, орудовавший в СССР в 1960-х годах.
Он легко менял имена, профессии и документы, представляясь ученым-физиком, капитаном дальнего плавания, ударником труда или научным сотрудником. Каждая легенда была продумана и звучала правдоподобно, а главное — вызывала доверие.
Минский эпизод без романтики
Один из самых известных эпизодов связан с Минском. Здесь Ладжун появился под именем Пшенцова, познакомился с местной жительницей Надей, быстро сделал предложение и устроил свадьбу.
Праздник прошел по всем канонам — гости, подарки, тосты. Наутро жених исчез, прихватив деньги и ценные вещи. Женщина долго надеялась, что он вернется, и не сразу обратилась в милицию.
Почему женщины ждали его до последнего
Ладжун умел удерживать жертв в состоянии ожидания. Он писал письма, обещал вернуться, уверял, что все временно.
Одной из женщин он сообщал:
«Люда, очень прошу тебя не волноваться».
Другой писал:
«Ирочка, хочу, чтобы ты приехала ко мне».
Эти слова работали сильнее любых легенд и часто откладывали обращение в милицию.
География афер и стиль жизни
После Минска были Одесса, Калуга, Кемерово, Даугавпилс и десятки других городов. Ладжун легко входил в доверие, пользовался дефицитом и статусом, жил широко и позже признавался, что чувствовал себя королем.
Его аферы шли одна за другой, пока масштаб не стал слишком заметным.
Следствие и финал истории
Расследование объединило десятки эпизодов по всему СССР. Был составлен фоторобот, собрано более двадцати томов уголовного дела.
В ходе следствия выяснилось, что Ладжун причастен не только к мошенничествам, но и к убийству. Его признали виновным в десятках преступлений и приговорили к высшей мере наказания.
Чем сериал отличается от реальности
Экранный Апрельцев заметно романтизирован. Настоящий прототип оказался куда жестче и опаснее, а его история — лишенной красивых иллюзий.
Именно поэтому сериал «Казанова» воспринимается так убедительно: за художественным вымыслом стоит реальная и крайне тревожная биография.
