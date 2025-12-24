Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты

В свое время фильм «Большая перемена» очень точно показал необычных учеников — взрослых людей, оказавшихся на перепутье и столкнувшихся с необходимостью получения образования.

В январе на экраны выйдет похожая премьера «Вечерняя школа». Только теперь за парты сядут комики и стэндаперы.

Сюжет сериала «Вечерняя школа»

В центре необычного сюжета — судьба героя Ильи Соболева. Спасая карьеру, он вынужденно возвращается к учебникам и тетрадям, но оказывается в далеко не обычном классе. Его соседями по партам становятся взрослые люди.

В этом пестром коллективе есть место бывшей участницы конкурсов красоты, водителю городского маршрута, человеку с тюремным прошлым, продавщице из соседнего магазина, пенсионерке и подросткам. Их объединяет общая цель — заполучить заветный аттестат. А вот помогут им в этом или помешают — теперь целиком зависит от педагогического коллектива.

Во главе стоит директор с железной дисциплиной, а рядом с ней — завуч, чьи методики способны поставить в тупик любого. Их дополняют чуткая, но легко ранимая классная руководительница и учительница английского с бунтарским характером.

Им всем предстоит не просто учить, а учиться понимать другого.

Детали сериала «Вечерняя школа»

Каст проекта получился очень звездным. Наряду с Ильёй Соболевым в проект пригласили целый ряд юмористов. Зрители увидят на экране артистов Уральских пельменей» во главе с Дмитрием Соколовым, красавицу Наталью Борисову, ироничную Ксению Корневу и забавного Илью Макарова.

Над сериалом работала команда с безупречной репутацией, та самая, что стояла за культовыми «Реальными пацанами» и «Физруком». Это гарантирует фирменный стиль. Премьера ленты на СТС 12 января.

