«Как 36?!»: а ведь на самом деле Алиса Фрейндлих была старше мымры из «Служебного романа»

В «Служебном романе» тема возраста становится одним из ключевых мотивов. Людмила Прокофьевна с грустью признаётся, что к зрелости так и не обрела личного счастья.

Современных зрителей особенно поражает озвученный в фильме возраст героини. Ведь Алиса Фрейндлих на экране выглядела куда старше.

Возраст героев «Служебного романа»

По сюжету Людмиле Прокофьевне Калугиной исполнилось 36 лет. Этот возраст становится поводом для знаменитого диалога, когда Новосельцев с явным удивлением переспрашивает цифру и пытается сгладить возникшую неловкость.

«Выглядите на 35!», — выкручивается персонаж.

Самому Анатолию Ефремовичу по сценарию было 40 лет. Учитывая, что Самохвалов и Ольга Рыжова учились с ним в одном институте, логично предположить, что они ровесники.

Самая юная была Верочка. В оригинальной пьесе «Сослуживцы», ставшей основой для фильма, упоминается, что ей 23 года.

Возраст актеров

Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили оказались ровесниками: на момент работы над картиной им было по 43 года. Светлана Немоляева в жизни совпала по возрасту со своей 40-летней героиней Ольгой.

Андрею Мягкову было тогда только 39. Столько же, как и Лие Ахеджаковой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему жена Лиза ушла от Новосельцева.