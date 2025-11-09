Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Как 36?!»: а ведь на самом деле Алиса Фрейндлих была старше мымры из «Служебного романа»

«Как 36?!»: а ведь на самом деле Алиса Фрейндлих была старше мымры из «Служебного романа»

9 ноября 2025 22:00
Кадр из фильма «Служебный роман»

И Андрей Мягков был младше актрисы.   

В «Служебном романе» тема возраста становится одним из ключевых мотивов. Людмила Прокофьевна с грустью признаётся, что к зрелости так и не обрела личного счастья.

Современных зрителей особенно поражает озвученный в фильме возраст героини. Ведь Алиса Фрейндлих на экране выглядела куда старше.

Возраст героев «Служебного романа»

По сюжету Людмиле Прокофьевне Калугиной исполнилось 36 лет. Этот возраст становится поводом для знаменитого диалога, когда Новосельцев с явным удивлением переспрашивает цифру и пытается сгладить возникшую неловкость.

«Выглядите на 35!», — выкручивается персонаж.

Самому Анатолию Ефремовичу по сценарию было 40 лет. Учитывая, что Самохвалов и Ольга Рыжова учились с ним в одном институте, логично предположить, что они ровесники.

Самая юная была Верочка. В оригинальной пьесе «Сослуживцы», ставшей основой для фильма, упоминается, что ей 23 года.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Возраст актеров

Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили оказались ровесниками: на момент работы над картиной им было по 43 года. Светлана Немоляева в жизни совпала по возрасту со своей 40-летней героиней Ольгой.

Андрею Мягкову было тогда только 39. Столько же, как и Лие Ахеджаковой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему жена Лиза ушла от Новосельцева.

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Андрей Миронов снялся в 67 картинах, но обожал только одну: зрители категорически не согласны — «страшный и гадкий» герой Андрей Миронов снялся в 67 картинах, но обожал только одну: зрители категорически не согласны — «страшный и гадкий» герой Читать дальше 10 ноября 2025
Почему американцы плакали, посмотрев советского «Тома Сойера»: откровения на IMDb поражают Почему американцы плакали, посмотрев советского «Тома Сойера»: откровения на IMDb поражают Читать дальше 10 ноября 2025
Самый таинственный актер советского хита: как же звали верблюда из «Джентльменов удачи»? Самый таинственный актер советского хита: как же звали верблюда из «Джентльменов удачи»? Читать дальше 9 ноября 2025
Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя» Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя» Читать дальше 6 ноября 2025
Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке Читать дальше 6 ноября 2025
Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма Читать дальше 6 ноября 2025
Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру? Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру? Читать дальше 10 ноября 2025
Франшиза трещит по швам: 5 глупых моментов в «Терминаторе», которые уничтожили его логику Франшиза трещит по швам: 5 глупых моментов в «Терминаторе», которые уничтожили его логику Читать дальше 10 ноября 2025
Вин Дизель так снялся в «Пятом элементе», что его даже никто не заметил: и в титры вписать забыли Вин Дизель так снялся в «Пятом элементе», что его даже никто не заметил: и в титры вписать забыли Читать дальше 10 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше