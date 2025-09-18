К экранам прильнули 400 000 000 человек: «А зори здесь тихие» в Китае превратили в 20-серийный шедевр и не ошиблись

В Китае советская классика обрела вторую жизнь. «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого, снятые в 1972 году по повести Бориса Васильева, оказались не просто тронувшей историей для жителей Поднебесной, а настоящим культурным феноменом.

Миллионы китайцев смотрели этот фильм со слезами на глазах, а Дэн Сяопин называл его «истинно китайской картиной». Пожалуй, большего признания за пределами СССР трудно было себе представить.

Как повесть превратилась в сериал

Китайцы не ограничились восторгом перед советской драмой. Они пошли дальше — превратили «А зори здесь тихие» в двадцатисерийный фильм. Но сделали это удивительно деликатно: сперва отправились к Борису Васильеву за разрешением. Писатель, которому было уже за восемьдесят, не только согласился, но и сам дорабатывал сценарий в течение двух лет.

Роли доверили российским актёрам: Андрей Соколов сыграл Васкова, Татьяна Остап — Риту Осянину, Дарья Симоненко — Женю Комелькову. Даже пейзажи искали, похожие на карельские, и ради этого построили целую «русскую деревню» в Хай Хэ.

Миллионы зрителей и школьная программа

Премьера китайского сериала состоялась в 2005 году, к 60-летию Победы. Телевизор становился центром страны — улицы пустели, когда выходили новые серии, словно в СССР во времена «17 мгновений весны». Итог ошеломил: более 400 миллионов зрителей. Спустя десять лет Китай поставил оперу по мотивам повести, а саму книгу включил в школьную программу, пишет «АиФ».

Почему это сработало

Ответов несколько. Кто-то видит параллель с тем, что женщины служат в китайской армии. Другие — в том, что история отвечает патриотическому воспитанию. А кто-то говорит проще: китайцев поразили русские девушки — красивые и бесстрашные, готовые идти до конца ради Родины. Наверное, в этом и кроется секрет: мужество и красота — язык универсальный.

Жаль только, что для американских киноакадемиков фильм Ростоцкого оказался менее значимым, чем «Кабаре». Но в Поднебесной его любят до сих пор — и влюблены так, будто это их собственная история.

