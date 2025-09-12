Меню
Измена мужа, борьба за сына и пропавшая любовница: сериал «Даниловский тупик» точно оставит вас без сна

12 сентября 2025 11:21
«Даниловский тупик»

Остросюжетная мелодрама с Глафирой Тархановой и Иваном Батаревым выходит на канале «Россия».

20 сентября на канале «Россия» стартует мини-сериал Владимира Нахабцева «Даниловский тупик» — четыре серии о том, как привычная жизнь может рассыпаться за одну ночь.

Здесь нет случайных персонажей: каждый поступок имеет цену, каждое решение приводит к новым последствиям.

В центре истории — художница Елена Данилова, которая лишается семьи и вынуждена бороться за сына. В главных ролях — Глафира Тарханова, Иван Батарев, Мария Столярова, Илья Бледный и Дмитрий Калихов.

Счастье, которое рассыпалось в пыль

Елена Данилова (Глафира Тарханова) казалась счастливой женщиной: уютный дом, муж Сергей (Иван Батарев), сын Егорка (Дмитрий Калихов).

Но внезапно привычный мир рушится — Сергей уходит к молодой секретарше Насте (Мария Столярова), подаёт на развод и забирает ребёнка.

«Даниловский тупик»

Союз, которого никто не ожидал

Когда кажется, что всё потеряно, Настя неожиданно предлагает помощь: соглашается выступить на стороне Елены в суде, чтобы та смогла вернуть сына.

Но сразу после победы в деле Настя исчезает без следа, а Лену вызывают на допрос. В этот момент история обретает совсем другое звучание.

Женские характеры без штампов

Создатели сделали ставку на глубокие женские образы. Глафира Тарханова признаётся, что её героиня проходит путь от растерянности к силе: Елена учится заново строить жизнь и принимать решения без оглядки на чужую волю.

Мария Столярова подчёркивает, что её Настя далека от клише разлучницы — за резкими поступками скрывается сложная мотивация и непростое прошлое.

Четыре серии, которые не дадут передохнуть

Сюжет развивается стремительно: развод, борьба за ребёнка, исчезновение ключевой фигуры и новые тайны — каждая серия подбрасывает новый виток событий.

Съёмки проходили в Москве и области, а атмосферу тихого провинциального города воссоздали настолько убедительно, что кажется, будто происходящее может случиться за соседним забором.

Также прочитайте: Русский ответ «Твин Пиксу» от Ивана Добронравова: когда состоится премьера

Фото: Кадр из сериала «Даниловский тупик»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
