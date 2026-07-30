Из-за «Тьмы» зрители пропустили другой шедевр Netflix: вышел 10 лет назад, а до сих пор смотрится на одном дыхании

Когда речь заходит о лучших фантастических сериалах Netflix, почти все сразу вспоминают «Тьму». Но на платформе есть еще один проект о путешествиях во времени, который получил не менее высокие оценки зрителей и критиков, а сегодня почему-то остается в тени. Речь о сериале «Путешественники», который многие считают одной из самых недооцененных научно-фантастических историй последних лет.

Здесь путешествия во времени работают совсем иначе

Главная особенность «Путешественников» — необычная концепция.

Вместо привычных перемещений в прошлое герои отправляют свое сознание в тела людей XXI века буквально за секунду до их смерти. Так путешественники из будущего пытаются изменить историю и предотвратить глобальную катастрофу.

Благодаря этому сериал сочетает сразу несколько жанров: научную фантастику, детектив, шпионский триллер и человеческую драму. Каждая миссия становится не только попыткой спасти мир, но и испытанием для самих героев, которым приходится жить чужими жизнями.

Почему сериал сравнивают с «Тьмой»

Как и немецкий хит Netflix, «Путешественники» не относятся к тем проектам, где путешествия во времени служат лишь эффектным сюжетным ходом.

Авторы выстраивают собственные правила и заставляют зрителя внимательно следить за каждой деталью. При этом сериал делает акцент не только на фантастике, но и на личных историях персонажей, показывая, как прошлое и будущее влияют на человеческие судьбы.

Именно поэтому многие поклонники жанра считают, что после «Тьмы» этот проект станет одним из лучших вариантов для просмотра.

Почему о нем знают не все

Несмотря на высокие оценки, «Путешественники» так и не смогли повторить успех «Тьмы».

По мнению обозревателей, одной из причин стало то, что сериал продвигался гораздо скромнее других проектов Netflix. Кроме того, его неспешное начало отпугнуло часть зрителей, а после третьего сезона проект был закрыт, так и не получив возможности полностью реализовать все задумки авторов.

Тем не менее даже существующий финал многие считают достойным завершением истории.

Сегодня «Путешественники» остаются одной из самых недооцененных фантастических драм Netflix. Если после «Тьмы» хочется снова погрузиться в запутанную историю о времени, судьбе и непростом выборе, этот сериал точно заслуживает места в вашем списке. Возможно, он не стал таким же громким хитом, но поклонники жанра уверены: внимания он достоин ничуть не меньше.

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