Из-за кого умерла Юля в сериале «Невский»? Паша напрасно винил во всем Фому

4 февраля 2026 16:40
Кадр из сериала «Невский»

Судьба героини была трагичной.

Скоро на экранах появится уже восьмой сезон сериала «Невский». В прошлых сериях Павел Семёнов был поглощён погоней за преступником по кличке Архитектор. Параллельно его не отпускали мысли о бывшей жене, Юлии, трагически погибшей в пятом сезоне.

Вместе со своим другом Алексеем Фоминым они пытались понять, чья вина в её смерти. В итоге герои решили, что винить в случившемся некого. Хотя на самом деле киллер настиг Юлию именно из-за их связи с ней.

Кадр из сериала «Невский»

Отсидев срок за убийство и узнав об измене Павла, Юля связалась с криминальным авторитетом Фоминым. Погрузившись в его опасный бизнес, она совершила несколько роковых ошибок и недооценила врагов. При этом её новый избранник, вместо того чтобы её предостеречь, инсценировал собственную гибель и исчез.

Он объявился только после смерти Юли, когда Семёнов уже скорбел о ней. Так что формально оба мужчины косвенно виноваты в её гибели. Павел мог не изменять, и тогда она осталась бы в семье. А Фомину стоило вовремя предупредить её о грозящей опасности.

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
