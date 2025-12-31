Меню
Киноафиша Статьи Из-за «Иронии судьбы» Рязанова выдернули из дома 1 января: сказал пару слов и едва не сорвал премьеру фильма

31 декабря 2025 10:00
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Культовый хит мог и не появиться на экранах.

Нам сегодня трудно в это поверить, но «Ирония судьбы» когда-то была фильмом «с проблемами». Тем самым, который теперь включают автоматически — как бой курантов. А в 1976 году легендарную ленту Эльдара Рязанова буквально протаскивали в эфир, преодолевая партийные коридоры, недовольные взгляды и бесконечные «уточнения формулировок».

Почему новогодний хит считали «недостойным»

Главное обвинение звучит почти анекдотично: в фильме слишком много пьют. По меркам советского телевидения — недопустимо много. Рязанов полгода ждал решения о показе, слышал тревожные слухи и до последнего не был уверен, что фильм вообще выйдет в эфир. Спасительным сигналом стала телепрограмма «Говорит и показывает Москва», где «Ирония судьбы» наконец появилась 1 января 1976 года.

Но радость оказалась преждевременной.

Зачем Рязанову пришлось оправдываться за собственный фильм

За несколько дней до Нового года режиссёру позвонили с телевидения и потребовали записать вступительное слово. Задача — «смягчить впечатление от пьянства» и объяснить, что так можно вести себя только в новогоднюю ночь. Рязанов понимал правила игры и спорить не стал.

Однако вечером 31 декабря раздался новый звонок. Вступление срочно потребовали… переснять.

Какие слова вызвали раздражение начальства

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Претензий было две. Первая — Рязанов поблагодарил телевидение за показ фильма 1 января. Руководству это показалось издёвкой: мол, а когда ещё, если не первого?

Вторая — куда серьёзнее. Режиссёр назвал «Иронию судьбы» рождественской сказкой для взрослых. И тут вмешалась идеология: никаких рождественских сказок в стране, где официально нет религиозных праздников. Только «новогодняя».

Как проходили пересъёмки в пустом телецентре

1 января в 15:00 Рязанов приехал на студию. Пустые коридоры, дежурная съёмочная группа и два представителя парткома — чтобы убедиться, что всё будет сказано «как надо». Ради эфира он отказался от благодарностей и заменил одно слово в жанровом определении. Формальность, ради которой вызвали людей в праздник.

Ирония судьбы самой истории

Фильм вышел — и мгновенно стал народным. А уже через год получил Государственную премию СССР. Ту самую ленту, которую называли «сомнительной» из-за пьянства, официально признали выдающейся.

Иногда история сама расставляет всё по местам. Даже если ради этого кому-то пришлось ехать на телевидение первого января.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
