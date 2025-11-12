Из-за фильмов Петунью Дурсль ненавидят все фанаты «Гарри Поттера»: у сериала есть шанс рассказать ее настоящую историю

Она была куда интереснее и сложнее, чем показали в киносаге.

История о Мальчике, который выжил, получит новое дыхание — и у сериала есть шанс вернуть глубину тем героям, которых кино сделало карикатурой. Прежде всего — Петунии Дурсль, женщине, которую фильмы «Гарри Поттер» свели к образу сварливой тётки, хотя в книгах она была куда сложнее.

Забытая сестра

Петуния Эванс росла в тени младшей сестры Лили. Родители боготворили девочку-ведьму, а Петунии оставалось только наблюдать, как та получает письмо из Хогвартса и уходит в мир, куда ей, маглу, путь заказан. Отчаяние Петунии было настолько сильным, что она сама написала Дамблдору, умоляя принять её в школу магии.

Ответ был мягким, но отказ — окончательным. Так родилась обида, ставшая её главным чувством на всю жизнь. Петуния не ненавидела магию — она ненавидела своё бессилие.

Мир без чудес

Чтобы заглушить боль, Петуния выбрала жизнь, максимально далёкую от волшебства. Она вышла замуж за Вернона Дурсля — воплощение «нормальности» и скучного уюта — и построила мир, где чудеса считались угрозой. Но судьба решила иначе.

Когда Волан-де-Морт убил Лили и Джеймса, Дамблдор принёс ей младенца Гарри. И мальчик стал для Петунии живым напоминанием обо всём, чего она лишилась: любви сестры, признания родителей, доступа в мир, где могла быть кем-то большим, чем просто домохозяйка из Тисовой улицы.

Тётя, которую никто не понял

В фильмах Петунию показали жестокой и холодной женщиной, но не объяснили — почему. А ведь её гнев был маской. За ней — боль, ревность и чувство собственной ненужности. Она не родилась злой: просто её детские раны никогда не заживали.

Именно поэтому сериал HBO должен показать Петунию иначе — не как карикатурную тётю, а как трагическую фигуру, чьё прошлое объясняет настоящее. В этой истории есть место не оправданию, а пониманию: ребёнок, выросший в зависти и отвержении, может превратиться во взрослого, который сам ранит других.

Шанс на искупление

Даже в книгах у Петунии мелькали проблески человечности. В «Ордене Феникса» она первой поняла, что возвращение Волан-де-Морта — не просто слова Гарри, а реальная угроза. В её глазах мелькнул страх — и, возможно, сожаление.

HBO-версия «Гарри Поттера» может дать ей шанс на искупление. Показать не только её злость, но и тот момент, когда ненависть оборачивается признанием вины. Ведь Петуния — единственный маггл, который действительно знал, что мир магии реален. Она видела чудеса, отвергла их и заплатила за это одиночеством.

Почему это важно

История «Гарри Поттера» всегда была о выборе между добром и злом, но сериал может напомнить: есть ещё и третья дорога — понимание. Показав Петунию не злодейкой, а человеком с болью, HBO сделает то, чего не смогли фильмы.

А зрители, возможно, впервые почувствуют к ней не осуждение, а жалость. Ведь Петуния Дурсль — тоже жертва магии, просто со своей стороны двери.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.