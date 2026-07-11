Из всех российских сериалов последнего десятилетия я пересматриваю только этот: в главной роли блистает Матвеев

Для меня это один из лучших проектов.

Среди российских сериалов последних лет было немало громких проектов, но есть истории, которые цепляют особенно сильно. Для меня такой сериал — «Триггер».

И дело не только в необычной теме психологии. Главное здесь — герой Максима Матвеева, которого одновременно хочется понять, поддержать и иногда остановить.

«Триггер» — история о человеке, который заставляет других говорить правду

В центре сюжета — психолог Артем Стрелецкий. Он не похож на привычного специалиста, который спокойно слушает клиента и осторожно подбирает слова.

Его метод — провокация.

Стрелецкий уверен: человек начинает меняться только тогда, когда перестает себя обманывать. Поэтому он специально выводит пациентов из зоны комфорта, задает болезненные вопросы и заставляет смотреть туда, куда они годами боялись заглянуть.

Метод работает — пока один из клиентов Артема не совершает самоубийство. После этого рушится все: карьера, репутация и привычная жизнь самого психолога.

Максим Матвеев сделал Стрелецкого живым

Артем мог легко стать неприятным персонажем: слишком резким, самоуверенным и жестким. Но Максим Матвеев сумел показать намного больше.

Его герой — не просто талантливый психолог с тяжелым характером. Это человек, который прекрасно видит чужую боль, но не всегда способен разобраться со своей.

Матвеев играет очень тонко: за холодностью Стрелецкого постепенно проявляются усталость, одиночество и собственные травмы.

И именно поэтому за ним так интересно наблюдать.

Не просто сериал про психолога

«Триггер» получился сильным потому, что здесь почти каждый зритель может узнать что-то знакомое.

Страх признать ошибку. Желание казаться сильнее, чем ты есть. Привычку прятать настоящие чувства даже от самого себя.

Это не история о волшебном психологе, который спасает всех вокруг. Скорее наоборот — сериал показывает, что даже человек, умеющий разбираться в чужих проблемах, может быть совершенно беспомощным перед своими.

И, наверное, именно поэтому Артем Стрелецкий стал одним из самых ярких персонажей российских сериалов последних лет.

Можно спорить с его методами, можно не соглашаться с его поступками, но одно отрицать сложно: Максим Матвеев в этой роли действительно оказался на своем месте.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».