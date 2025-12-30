Меню
Есть причина ждать конца новогодних каникул: турецкий сериал «Под землей» еще не вышел, но его уже называют самой рискованной премьерой 2026 года

30 декабря 2025 20:04
«Под землёй»

История, в которой свобода оказывается ловушкой.

Турецкий сериал «Под землёй» сразу обозначает свои ставки. Это не история про красивое возвращение и не роман о втором шансе.

Здесь прошлое не отпускает, а каждый шаг вперед только сильнее затягивает героя в систему, из которой невозможно выйти чистеньким.

«Под землёй»: путь героя без иллюзий

Хайдар Али (Дениз Джан Акташ) выходит из тюрьмы после мести за смерть отца. Формально он свободен, но за годы заключения оказался встроен в скрытый мир, где правила жестче любых законов.

Подпольный картель, связи, обязательства — всё это не исчезает вместе с тюремными воротами. Сериал сразу дает понять: свобода здесь условная, и она требует новой платы.

Любовь как тупик, а не спасение

Самый болезненный удар ждет Хайдара за пределами криминальной истории. Женщина, которую он не смог забыть, теперь замужем.

Эта линия не уходит в мелодраму и не предлагает простых решений. Она ставит героя перед фактом: прошлое нельзя отменить, а любовь не всегда даёт право вмешиваться в чужую судьбу.

Дениз Джан Акташ и логичное продолжение темы

После «Безграничной любви» Дениз Джан Акташ снова работает с образом мужчины, вернувшегося туда, где его ждали совсем другим.

Но если раньше двигателем была месть, то теперь — усталость и понимание последствий. Его персонаж не геройствует, а существует в постоянном напряжении между прошлым и настоящим.

«Под землёй»

Деврим Озкан и эмоциональный центр истории

Героиня Деврим Озкан не служит романтическим фоном. Через нее сериал говорит о цене выбора и о том, что любовь не отменяет времени и обстоятельств. Это линия, которая делает драму плотнее и уводит сюжет от привычных схем турдизи.

Почему сериал называют рискованным

«Под землёй» сознательно отказывается от утешительных решений. Здесь нет четкого разделения на правильное и неправильное, а криминальная линия не романтизируется. Проект делает ставку на психологическую достоверность и сложные моральные узлы, что для массового турецкого сериала — шаг смелый.

Премьера сериала «Под землёй» (Yeraltı) запланирована на 12 января 2026 года на канале NOW.

Также прочитайте: «Такое мы точно будем смотреть»: 10 самых ожидаемых сериалов «КИОН» — от режиссеров «Бара "Один звонок"» и «Каменской» в том числе

Фото: Кадр из сериала «Под землёй»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
