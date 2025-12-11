Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из простого мультика для детей — в новогоднюю семейную традицию: в чем секрет франшизы «Три богатыря», которой уже 21 год

Из простого мультика для детей — в новогоднюю семейную традицию: в чем секрет франшизы «Три богатыря», которой уже 21 год

11 декабря 2025 14:00
Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Новый проект явно тоже обещает быть успешным.

Выход «Трёх богатырей и свет клином» в 2025 году отмечается серьезной датой. Уже прошел 21 год с момента премьеры первого мультфильма франшизы «Алёша Попович и Тугарин Змей».

За это время на приключениях удалой троицы выросло уже целое поколение. Те, кто когда-то смотрел первые серии, водят в кинотеатры уже своих детей, превращая каждый новый релиз в настоящую семейную традицию.

Ценность франшизы

Франшиза за эти годы стала настоящим культурным феноменом. Кто не помнит харизму говорящего коня Юлия, его вечные аферы и неподражаемые интонации? А фразы из мультиков давно ушли в народ, став частью нашего общего языка.

Проект смело эволюционировал — от ироничных пародий на былины до масштабной вселенной с новыми героями, сложной графикой и сюжетами, где детский юмор соседствует с тонкой иронией для взрослых.

Именно это сочетание — стабильный выход под Новый год, узнаваемый мир, любимые персонажи и юмор на все возрасты — и создало ту самую магию «богатырей». А новый мультфильм точно докажет, что у этой истории долгая жизнь.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Сюжет мультфильма «Три богатыря и свет клином»

После того как в прошлой части герои побывали в первобытном мире, на этот раз им предстоит столкнуться с угрозой посерьёзнее. В то время как в княжестве всё идёт своим чередом, а сами защитники Руси готовятся к долгожданному пополнению в семьях, на мир надвигается настоящий конец света в виде таинственной и зловещей тучи.

Бросив личные хлопоты, троица отправляется навстречу этой непонятной напасти. Пока богатыри сражаются со стихией, их отсутствием решает воспользоваться коварный купец Колыван.

Он набирает банду из верных подручных самой Бабы Яги и устраивает дерзкий налёт на беззащитную столицу. Теперь Алеше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу предстоит выполнить две миссии одновременно: остановить надвигающуюся тьму и вернуться домой, чтобы навести порядок и восстановить справедливость, пока не стало слишком поздно.

Увидеть, как герои справятся с этим вызовом, можно будет с 25 декабря в кинотеатрах по всей стране, а на стримингах мультфильм появится только в 2026 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал про Алешу Поповича в мультике.

Фото: Кадры из мультфильма «Три богатыря и свет клином» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду «Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду Читать дальше 11 декабря 2025
Родители смотрят и нервно смеются: почему 90 серия «Лучшая няня на свете» «Маши и Медведя» набрала 27 131 362 просмотров на YouTube Родители смотрят и нервно смеются: почему 90 серия «Лучшая няня на свете» «Маши и Медведя» набрала 27 131 362 просмотров на YouTube Читать дальше 11 декабря 2025
«Маша и Медведь»: почему серия «Героями не рождаются» набрала 286 330 299 просмотров и стала народным любимцем (видео) «Маша и Медведь»: почему серия «Героями не рождаются» набрала 286 330 299 просмотров и стала народным любимцем (видео) Читать дальше 10 декабря 2025
Пересмотрите «Шрека» — и заметите странность: 5 фанатских версий, куда исчез целый народ огров Пересмотрите «Шрека» — и заметите странность: 5 фанатских версий, куда исчез целый народ огров Читать дальше 10 декабря 2025
Финал «Зверополиса-2» будто кричит о чувствах, летят искры, но Disney молчит: так пара ли Джуди и Ник на самом деле? Финал «Зверополиса-2» будто кричит о чувствах, летят искры, но Disney молчит: так пара ли Джуди и Ник на самом деле? Читать дальше 9 декабря 2025
157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще 157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще Читать дальше 9 декабря 2025
Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше Читать дальше 9 декабря 2025
100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех 100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех Читать дальше 8 декабря 2025
Гомер теряет пончик, а мы — дату премьеры: «Симпсоны в кино 2» официально перенесены (и мы знаем новый день, месяц и год старта) Гомер теряет пончик, а мы — дату премьеры: «Симпсоны в кино 2» официально перенесены (и мы знаем новый день, месяц и год старта) Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше