Из простого мультика для детей — в новогоднюю семейную традицию: в чем секрет франшизы «Три богатыря», которой уже 21 год

Выход «Трёх богатырей и свет клином» в 2025 году отмечается серьезной датой. Уже прошел 21 год с момента премьеры первого мультфильма франшизы «Алёша Попович и Тугарин Змей».

За это время на приключениях удалой троицы выросло уже целое поколение. Те, кто когда-то смотрел первые серии, водят в кинотеатры уже своих детей, превращая каждый новый релиз в настоящую семейную традицию.

Ценность франшизы

Франшиза за эти годы стала настоящим культурным феноменом. Кто не помнит харизму говорящего коня Юлия, его вечные аферы и неподражаемые интонации? А фразы из мультиков давно ушли в народ, став частью нашего общего языка.

Проект смело эволюционировал — от ироничных пародий на былины до масштабной вселенной с новыми героями, сложной графикой и сюжетами, где детский юмор соседствует с тонкой иронией для взрослых.

Именно это сочетание — стабильный выход под Новый год, узнаваемый мир, любимые персонажи и юмор на все возрасты — и создало ту самую магию «богатырей». А новый мультфильм точно докажет, что у этой истории долгая жизнь.

Сюжет мультфильма «Три богатыря и свет клином»

После того как в прошлой части герои побывали в первобытном мире, на этот раз им предстоит столкнуться с угрозой посерьёзнее. В то время как в княжестве всё идёт своим чередом, а сами защитники Руси готовятся к долгожданному пополнению в семьях, на мир надвигается настоящий конец света в виде таинственной и зловещей тучи.

Бросив личные хлопоты, троица отправляется навстречу этой непонятной напасти. Пока богатыри сражаются со стихией, их отсутствием решает воспользоваться коварный купец Колыван.

Он набирает банду из верных подручных самой Бабы Яги и устраивает дерзкий налёт на беззащитную столицу. Теперь Алеше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу предстоит выполнить две миссии одновременно: остановить надвигающуюся тьму и вернуться домой, чтобы навести порядок и восстановить справедливость, пока не стало слишком поздно.

Увидеть, как герои справятся с этим вызовом, можно будет с 25 декабря в кинотеатрах по всей стране, а на стримингах мультфильм появится только в 2026 году.

