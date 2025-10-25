Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из «Прометея» вырезали 38 минут: в режиссерской версии фильм лучше — инопланетянин изначально не планировал убивать Дэвида

Из «Прометея» вырезали 38 минут: в режиссерской версии фильм лучше — инопланетянин изначально не планировал убивать Дэвида

25 октября 2025 09:54
Кадр из фильма «Прометей»

Зрители поняли смысл ленты лишь в расширенном варианте. 

Картина «Прометей» показала необычную космическую экспедицию. Экипаж корабля столкнулся с угрозой, способной уничтожить всех людей.

Проект зародился ещё 25 лет назад при участии Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона как приквел «Чужого». После долгой задержки «Прометей» не только стал предысторией классического хоррора, но и положил начало отдельной трилогии.

Оригинальная версия длилась 124 минуты, но была и расширенная режиссёрская — на 38 минут длиннее театрального релиза.

Режиссерская версия «Прометея»

Расширенная версия «Прометея» раскрывает множество деталей, отсутствовавших в прокатной редакции. Здесь получила развитие вступительная сцена, а также появились Инженеры преклонного возраста.

Оказывается, инопланетянин изначально не планировал убивать андроида Дэвида. Отдельным испытанием для Майкла Фассбендера стал 17-часовое заучивание монолога на протоарийском языке. В итоге сцена с его пламенной речью даже не попала на большой экран.

Зрители отмечали, что режиссёрский вариант даёт ответы на ключевые вопросы.

«Наконец понятны мотивы Создателей — почему один из них принял яд, зачем создавалось биологическое оружие и планировалось уничтожение Земли», — делятся комментаторы.

Многие сходятся во мнении, что неурезанная версия кардинально меняет восприятие фильма, восстанавливая утраченный в прокате смысл.

Кадр из фильма «Прометей»

Франшиза «Чужой»

Вселенная «Чужого» активно расширяется — недавно она пополнилась фильмом «Ромул» и сериалом «Чужой: Земля». Теперь франшиза насчитывает уже девять полнометражных картин, выстроенных в особом порядке.

Хронология начинается с дилогии «Чужой против Хищника», продолжается приквелами «Прометей» и «Чужой: Завет», а затем переходит к классическому оригиналу. Его прямым продолжением стал «Ромул», а завершают сюжет культовые сиквелы: «Чужие», «Чужой 3» и «Воскрешение».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Сигурни Уивер снова может стать Рипли.

Фото: Кадры из фильма «Прометей» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Читать дальше 25 октября 2025
Мел Гибсон работает над сиквелом «Страстей Христовых»: бюджет у блокбастера будет втрое больше, чем у оригинального хита Мел Гибсон работает над сиквелом «Страстей Христовых»: бюджет у блокбастера будет втрое больше, чем у оригинального хита Читать дальше 24 октября 2025
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Читать дальше 24 октября 2025
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Читать дальше 23 октября 2025
Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного Читать дальше 22 октября 2025
Теперь все хотят себе Инди из «Глазами пса»: выяснили, что за порода очаровала миллионы зрителей Теперь все хотят себе Инди из «Глазами пса»: выяснили, что за порода очаровала миллионы зрителей Читать дальше 22 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Читать дальше 25 октября 2025
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью 6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше