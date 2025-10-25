Из «Прометея» вырезали 38 минут: в режиссерской версии фильм лучше — инопланетянин изначально не планировал убивать Дэвида

Зрители поняли смысл ленты лишь в расширенном варианте.

Картина «Прометей» показала необычную космическую экспедицию. Экипаж корабля столкнулся с угрозой, способной уничтожить всех людей.

Проект зародился ещё 25 лет назад при участии Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона как приквел «Чужого». После долгой задержки «Прометей» не только стал предысторией классического хоррора, но и положил начало отдельной трилогии.

Оригинальная версия длилась 124 минуты, но была и расширенная режиссёрская — на 38 минут длиннее театрального релиза.

Режиссерская версия «Прометея»

Расширенная версия «Прометея» раскрывает множество деталей, отсутствовавших в прокатной редакции. Здесь получила развитие вступительная сцена, а также появились Инженеры преклонного возраста.

Оказывается, инопланетянин изначально не планировал убивать андроида Дэвида. Отдельным испытанием для Майкла Фассбендера стал 17-часовое заучивание монолога на протоарийском языке. В итоге сцена с его пламенной речью даже не попала на большой экран.

Зрители отмечали, что режиссёрский вариант даёт ответы на ключевые вопросы.

«Наконец понятны мотивы Создателей — почему один из них принял яд, зачем создавалось биологическое оружие и планировалось уничтожение Земли», — делятся комментаторы.

Многие сходятся во мнении, что неурезанная версия кардинально меняет восприятие фильма, восстанавливая утраченный в прокате смысл.

Франшиза «Чужой»

Вселенная «Чужого» активно расширяется — недавно она пополнилась фильмом «Ромул» и сериалом «Чужой: Земля». Теперь франшиза насчитывает уже девять полнометражных картин, выстроенных в особом порядке.

Хронология начинается с дилогии «Чужой против Хищника», продолжается приквелами «Прометей» и «Чужой: Завет», а затем переходит к классическому оригиналу. Его прямым продолжением стал «Ромул», а завершают сюжет культовые сиквелы: «Чужие», «Чужой 3» и «Воскрешение».

