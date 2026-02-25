Из новичков будет не только Ева Грин: Тим Бертон уговорил на третий сезон «Уэнсдэй» свою любимую звезду

Второй сезон «Уэнсдэй» завершился в конце 2025 года, но прощаться с героями Невермора явно рано. Netflix подтвердил продление на третий сезон ещё до того, как зрители успели увидеть новые серии, а теперь съёмки наконец запущены.

И, судя по появившимся новостям, Тиму Бертону удалось провернуть то, к чему он давно стремился, — зазвать в проект ещё одну свою давнюю любимицу.

Третий сезон «Уэнсдэй»

Работа над третьим сезоном «Уэнсдэй» официально стартовала 23 февраля — об этом создатели объявили, выложив в соцсетях короткий тизер с именами актёров и кадрами со съёмочной площадки. Главной интригой стало новое лицо в проекте: французская актриса Ева Грин присоединилась к касту и сыграет Офелию Фрамп, сестру Мартиши, вокруг которой завяжется новая сюжетная линия.

Также в сериале появится Вайнона Райдер — её персонажа зовут Табита, и, по слухам, роль будет гостевой, но сама героиня может оказаться связана сразу с несколькими новыми лицами. Для Райдер это не первая встреча с режиссёрским стилем Тима Бертона: она уже снималась у него в «Битлджусе» и «Эдварде Руки-ножницы». При этом все ключевые актёры, полюбившиеся зрителям, останутся на своих местах.

Предполагаемый сюжет

О том, что именно произойдёт в третьем сезоне «Уэнсдэй», создатели пока хранят молчание, но кое‑какими деталями всё же поделились. Действие снова развернётся в стенах академии «Невермор», хотя мир отверженных обещает расшириться за счёт новых, ещё неизведанных мест.

Уэнсдэй вновь возьмётся за расследование загадочных преступлений, попутно пытаясь разобраться в тёмных пятнах собственной родословной. Шоураннеры намекают, что в центре повествования окажется тема семейного единства перед лицом общей угрозы, которая тянется из далёкого прошлого семьи Аддамс.

По их словам, новый сезон станет заметно мрачнее, а сюжетные повороты удивят даже самых преданных фанатов. Правда, ждать премьеру придётся долго — ориентировочно до 2027 года.