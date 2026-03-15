Киноафиша Статьи Из МУРа в Донбасс: Каменская, Спасская и Григорий Мелехов окажутся в новой исторической драме — съемки начались

Из МУРа в Донбасс: Каменская, Спасская и Григорий Мелехов окажутся в новой исторической драме — съемки начались

15 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Держаться за землю»

Что ждать от проекта «Держаться за землю».

Стартовали съемки исторической драмы «Держаться за землю» — экранизации одноименного романа Сергея Самсонова, отмеченного премией «Ясная Поляна» в 2019 году.

В главных ролях задействованы Евгений Ткачук, Елена Яковлева, Карина Андоленко, Андрей Гальченко, Александра Никифорова и другие актеры. Премьера сериала запланирована на медиаплатформе «Смотрим» в 2027 году, позже он выйдет в эфире канала «Россия». Состав актеров, конечно невероятный. Можно увидеть популярных звезд, которые за последние воплотили образы популярных геров — Каменской, Спасской, Мелехова и конечно, Анны — детектива-медиума.

Действие сюжета разворачивается в 2014 году. Братья Шалимовы — наследники шахтёрской традиции Донбасса. Старший, Пётр (Евгений Ткачук), строг и прямолинеен, как натянутая пружина. Его жена Татьяна (Карина Андоленко) растит сына и дочь; Пётр предан супруге, но порой поддаётся соблазнам. Младший, Валёк (Андрей Гальченко), — обаятельный шутник, за маской весельчака скрывается творческая натура. Работая бок о бок под землёй, братья живут обычной шахтёрской жизнью, пока в город не приезжает Лара (Александра Никифорова). Валёк влюбляется с первого взгляда, однако и Пётр не остаётся равнодушен к приезжей красавице — так Лара невольно становится поводом для конфликта между братьями, и некогда крепкая семья распадается на глазах у окружающих. На фоне этого разворачиваются события Русской весны.

За производство отвечает продюсерский центр «КЕДР» при участии телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссёром проекта выступил Сергей Виноградов. Режиссер отдельно отмечал, что его сериал вовсе не про политику, а про сложные судьбы людей.

Фото: Кадр из сериала «Держаться за землю»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
