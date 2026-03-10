Меню
Киноафиша Статьи Из «Мосгаза» в историческую драму: этот исторический сериал пропускать не стоит — еще и звезда «Ментовских войн»

Из «Мосгаза» в историческую драму: этот исторический сериал пропускать не стоит — еще и звезда «Ментовских войн»

10 марта 2026 14:44
Кадр из исторической драмы «Князь Андрей»

Что ждать от исторической драмы «Князь Андрей»? 

Премьера масштабной исторической драмы «Князь Андрей» режиссёра Давида Ткебучава намечена на 15 марта — показ стартует на цифровых платформах «Смотрим» и Кинопоиск. Пресс-служба телеканала уточнила, что на следующий день проект выйдет в эфире канала «Россия» в 21:30.

В главных ролях задействованы Александр Голубев, который знаком зрителям по сериалу «Мосгаза» и Александр Устюгов из «Ментовских войн». Также в проекте участвуют Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артём Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие актеры. Смотреть стоит даже актерского состава, он невероятный. Сюжет также весьма интересен.

События разворачиваются в Древней Руси XII века на фоне ожесточённой междоусобной борьбы представителей рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский возвращается из Византии и стремится сделать Суздаль новым центром могущества Руси. Его отец, князь Юрий Долгорукий, рассматривает сына прежде всего как исполнителя своей воли, поэтому Андрею придется отстаивать не только право править, но и любовь к Улите, которую он обретет в родных краях. Добившись вершины власти, князь сталкивается с сильными противниками, затеявшими вокруг него интриги, заговоры и предательства.

Фото: Кадр из исторической драмы «Князь Андрей»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
