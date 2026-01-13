Из морковки Мама-Кошка из «Трех котов» печет невероятно ароматные кексы: рецепт простой — даже Коржик и Компот справились

Братья готовят сюрприз для Карамельки — а заодно напоминают, что уют начинается с кухни.

Миу-миу-миу! Если вы хоть раз включали «Три кота», то знаете: в этом мире всё держится на заботе, простых радостях и вкусной еде. На этот раз Коржик и Компот решили порадовать Карамельку и испекли морковные кексы по маминому рецепту — без хитростей, но с тем самым домашним настроением, которое сразу делает день лучше.

Это именно тот случай, когда «детский» рецепт оказывается универсальным: продукты самые обычные, готовится быстро, а результат — мягкие, ароматные кексы, которые исчезают со стола быстрее, чем остывают.

Что понадобится для морковных кексов

• 2 яйца • 50 г сахара • 150 г муки • 100 мл растительного масла • 1 ч. л. разрыхлителя • 1 ч. л. корицы • 1 большая морковь (тёртая, около 120 г) • щепотка соли

Как готовят Коржик и Компот

Сначала всё максимально просто — никаких миксеров на полкухни. Яйца взбейте с сахаром до лёгкой пены, без фанатизма. Добавьте растительное масло и перемешайте до однородности.

Дальше — сухие ингредиенты: всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, соль и корицу. Масса станет гуще и ароматнее буквально на глазах. В самом конце добавьте тёртую морковь и аккуратно вмешайте ложкой — тесто должно остаться воздушным.

Разложите его по формочкам, заполняя примерно на две трети, и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 20–25 минут. Ориентируйтесь на цвет и запах: кексы должны стать румяными и пахнуть так, что на кухню сбегутся все.

Почему этот рецепт работает всегда

Морковь делает кексы мягкими и сочными, корица добавляет уюта, а простой состав спасает в любой момент — хоть для семейного чаепития, хоть для внезапных гостей. Это не «правильная выпечка» и не десерт с претензией, а честная домашняя радость.

Идеальный вариант, чтобы готовить вместе с детьми — или просто напомнить себе, что иногда счастье выглядит как тёплый кекс и чашка чая. Миу!

