«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов)

7 ноября выходит сериал «Из многих» — новый проект Винса Гиллигана, автора культовых «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». После мира запрещенных веществ и адвокатских махинаций Гиллиган возвращается с историей, где ставки снова запредельны — только теперь главный герой борется не с наркокартелями, а с самой природой счастья.
Действие разворачивается в альтернативной реальности. Мир похож на наш, но человечество сталкивается с загадочным явлением, меняющим всё: эмоции, восприятие, саму суть существования.
В центре сюжета — человек, которому не везёт буквально во всём. И именно ему поручено спасти планету от… избыточного счастья. Сатира, драма и философия здесь сплетены в одну из тех историй, после которых зритель не сразу возвращается в привычный ритм.
Сериал выйдет на Apple TV+ и станет главным ноябрьским событием стриминга. Гиллиган снова играет на грани — только теперь вместо криминального реализма он создаёт собственную версию реальности, где добро и зло подменили понятия.
Расписание выхода сериала «Из многих»
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
7 ноября
|
2-я серия
|
7 ноября
|
3-я серия
|
14 ноября
|
4-я серия
|
21 ноября
|
5-я серия
|
28 ноября
|
6-я серия
|
5 декабря
|
7-я серия
|
12 декабря
|
8-я серия
|
19 декабря
|
9-я серия
|
26 декабря
Всего в первом сезоне — девять серий, которые будут выходить каждую пятницу. Две серии покажут в день премьеры, а финал ждёт зрителей аккурат под Новый год — 26 декабря.
Гиллиган известен тем, что даже в самых странных обстоятельствах ищет человечность. И если верить первым отзывам критиков, «Из многих» продолжает эту линию — только теперь с мистикой, иронией и новым взглядом на то, что значит быть счастливым.
Ранее портал «Киноафиша» писал, что создатель «Во все тяжкие» работает над хитовой фантастикой.