«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов)

3 ноября 2025 21:31
Кадр из сериала «Из многих»

Серий всего будет 9, а финал обещают под Новый год.

7 ноября выходит сериал «Из многих» — новый проект Винса Гиллигана, автора культовых «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». После мира запрещенных веществ и адвокатских махинаций Гиллиган возвращается с историей, где ставки снова запредельны — только теперь главный герой борется не с наркокартелями, а с самой природой счастья.

Действие разворачивается в альтернативной реальности. Мир похож на наш, но человечество сталкивается с загадочным явлением, меняющим всё: эмоции, восприятие, саму суть существования.

В центре сюжета — человек, которому не везёт буквально во всём. И именно ему поручено спасти планету от… избыточного счастья. Сатира, драма и философия здесь сплетены в одну из тех историй, после которых зритель не сразу возвращается в привычный ритм.

Сериал выйдет на Apple TV+ и станет главным ноябрьским событием стриминга. Гиллиган снова играет на грани — только теперь вместо криминального реализма он создаёт собственную версию реальности, где добро и зло подменили понятия.

Расписание выхода сериала «Из многих»

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

7 ноября

2-я серия

7 ноября

3-я серия

14 ноября

4-я серия

21 ноября

5-я серия

28 ноября

6-я серия

5 декабря

7-я серия

12 декабря

8-я серия

19 декабря

9-я серия

26 декабря

Всего в первом сезоне — девять серий, которые будут выходить каждую пятницу. Две серии покажут в день премьеры, а финал ждёт зрителей аккурат под Новый год — 26 декабря.

Гиллиган известен тем, что даже в самых странных обстоятельствах ищет человечность. И если верить первым отзывам критиков, «Из многих» продолжает эту линию — только теперь с мистикой, иронией и новым взглядом на то, что значит быть счастливым.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что создатель «Во все тяжкие» работает над хитовой фантастикой.

Фото: Кадр из сериала «Из многих»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
