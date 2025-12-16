Из матери драконов — в агента ЦРУ в Москве 1970-х: Эмилия Кларк — в свежем трейлере сериала «Ponies» (видео)

Первый трейлер шпионского сериала Ponies выглядит так, будто кто-то аккуратно вскрыл архив холодной войны и снял оттуда глянец.

Москва, 1977 год, советская реальность без карикатур — и Эмилия Кларк в неожиданной для себя роли.

Москва 1977-го и две женщины, которых не должны были заметить

В центре истории — Би и Твила. Формально они работают секретаршами в американском посольстве, неформально — «люди вне подозрения». Именно так расшифровывается название Ponies.

Но всё меняется, когда их мужей убивают при странных обстоятельствах. Вдовы не получают ответов — и делают выбор, который для того времени звучит почти безумно: примкнуть к ЦРУ и разобраться самим.

Эмилия Кларк — не королева, а агент

Кларк играет Би — умную, образованную девушку, дочь эмигрантов из СССР. Это не экшен-шпионка с пистолетом наперевес, а человек, вынужденный учиться выживать в системе, где любое лишнее движение может стоить жизни.

По первым кадрам видно: ставка сделана не на стрельбу, а на напряжение, диалоги и психологическую игру.

Кто стоит за сериалом

Создатели проекта — Дэвид Исерсон, работавший над «Безумцами», и Сюзанна Фогель, автор «Бортпроводницы». Отсюда и стиль: медленное нарастание тревоги, внимание к деталям эпохи и герои, которые ошибаются. В первом сезоне — восемь серий.

Ponies стартует 15 января 2026 года на Peacock. Судя по трейлеру, это будет не очередной сериал «про СССР», а аккуратный шпионский триллер о людях, которых система привыкла не замечать. И именно поэтому они оказываются самыми опасными.

