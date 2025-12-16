Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из матери драконов — в агента ЦРУ в Москве 1970-х: Эмилия Кларк — в свежем трейлере сериала «Ponies» (видео)

Из матери драконов — в агента ЦРУ в Москве 1970-х: Эмилия Кларк — в свежем трейлере сериала «Ponies» (видео)

16 декабря 2025 18:00
Кадр из сериала «Ponies»

Кларк играет Би — умную, образованную девушку, дочь эмигрантов из СССР.

Первый трейлер шпионского сериала Ponies выглядит так, будто кто-то аккуратно вскрыл архив холодной войны и снял оттуда глянец.

Москва, 1977 год, советская реальность без карикатур — и Эмилия Кларк в неожиданной для себя роли.

Москва 1977-го и две женщины, которых не должны были заметить

В центре истории — Би и Твила. Формально они работают секретаршами в американском посольстве, неформально — «люди вне подозрения». Именно так расшифровывается название Ponies.

Но всё меняется, когда их мужей убивают при странных обстоятельствах. Вдовы не получают ответов — и делают выбор, который для того времени звучит почти безумно: примкнуть к ЦРУ и разобраться самим.

Эмилия Кларк — не королева, а агент

Кларк играет Би — умную, образованную девушку, дочь эмигрантов из СССР. Это не экшен-шпионка с пистолетом наперевес, а человек, вынужденный учиться выживать в системе, где любое лишнее движение может стоить жизни.

По первым кадрам видно: ставка сделана не на стрельбу, а на напряжение, диалоги и психологическую игру.

Кто стоит за сериалом

Создатели проекта — Дэвид Исерсон, работавший над «Безумцами», и Сюзанна Фогель, автор «Бортпроводницы». Отсюда и стиль: медленное нарастание тревоги, внимание к деталям эпохи и герои, которые ошибаются. В первом сезоне — восемь серий.

Ponies стартует 15 января 2026 года на Peacock. Судя по трейлеру, это будет не очередной сериал «про СССР», а аккуратный шпионский триллер о людях, которых система привыкла не замечать. И именно поэтому они оказываются самыми опасными.

А еще специально для вас мы составили топ фильмов, получивших наибольшее количество «Оскаров». Если вы их не смотрели, скорее исправляйтесь!

Фото: Кадр из сериала «Ponies»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
776 837 просмотров за 18 часов: HBO показал тизеры «Эйфории», «Дома дракона», «Фонарей» и не только — в 2026 будет жарко (видео) 776 837 просмотров за 18 часов: HBO показал тизеры «Эйфории», «Дома дракона», «Фонарей» и не только — в 2026 будет жарко (видео) Читать дальше 13 декабря 2025
Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов Читать дальше 17 декабря 2025
В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком Читать дальше 17 декабря 2025
Эту пасхалку в «Десятом королевстве» спрятали поглубже, но фанаты «Властелина колец» все поняли: внимание на один кадр Эту пасхалку в «Десятом королевстве» спрятали поглубже, но фанаты «Властелина колец» все поняли: внимание на один кадр Читать дальше 17 декабря 2025
В сериале «Гарри Поттер» зрители точно не хотят видеть эти 5 сцен: с ужасом вспоминают «Ты положил своё имя в Кубок огня?!» В сериале «Гарри Поттер» зрители точно не хотят видеть эти 5 сцен: с ужасом вспоминают «Ты положил своё имя в Кубок огня?!» Читать дальше 16 декабря 2025
Связь «Добро пожаловать в Дерри» с «Оно» раскрыли в финале: Пеннивайз все знал про будущее этой героини Связь «Добро пожаловать в Дерри» с «Оно» раскрыли в финале: Пеннивайз все знал про будущее этой героини Читать дальше 16 декабря 2025
Мы привыкли видеть Цыганова с одним и тем же выражением лица: в новой комедии не узнаем актера Мы привыкли видеть Цыганова с одним и тем же выражением лица: в новой комедии не узнаем актера Читать дальше 16 декабря 2025
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения Читать дальше 15 декабря 2025
Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской Читать дальше 15 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше