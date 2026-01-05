Из мандаринов Мама-Кошка делает простой и вкусный десерт: Коржик, Карамелька и Компот его обожают — попробуйте и вы

Потребуется совсем немного времени и минимум усилий.

Зима без мандаринов — как Новый год без ёлки. А если добавить к этому ещё и мультяшное настроение, получится десерт, который одинаково радует и детей, и взрослых. Создатели мультфильма «Три кота» предлагают простой и уютный рецепт мандаринового желе — такого, чтобы готовить вместе с Компотом и напевать «миу-миу-миу».

Почему это идеальный зимний десерт

Мандариновое желе — история про вкус детства, минимум возни и максимум радости. Здесь нет сложных техник, духовки и долгих ожиданий у плиты. Зато есть аромат свежего сока, лёгкая сладость и тот самый момент, когда из жидкости вдруг появляется настоящее чудо.

Что понадобится для мандаринового желе

Ингредиенты — ровно те, что указаны в рецепте от создателей мультфильма:

мандариновый сок (свежевыжатый) — 300 мл

мёд — 2 ст. л. (по вкусу)

вода — 100 мл

желатин — 10 г

дольки мандарина — по желанию

Как готовить: шаг за шагом

Сначала залейте желатин тёплой водой — важно, чтобы она была не горячей. Оставьте его набухать примерно на 10 минут, пока он не станет мягким и прозрачным.

Мандариновый сок слегка подогрейте вместе с мёдом. Кипятить не нужно: сок должен быть горячим, но спокойным, без пузырьков.

Добавьте набухший желатин в сок и тщательно размешайте, пока он полностью не растворится. Смесь должна стать однородной и гладкой.

Разлейте будущие желе по формочкам или стаканчикам. Если хочется праздника — добавьте в каждую порцию по дольке мандарина.

Уберите всё в холодильник на 2–3 часа и дайте желе спокойно застыть.

Маленький мультяшный секрет

Такое желе удобно готовить вместе с детьми: они могут выжимать сок, считать ложки мёда и выбирать формочки. А ещё это отличный повод устроить домашний мульт-перерыв с серией «Трёх котов» и тёплым чаем.

В итоге получается простой, яркий и очень зимний десерт — ровно такой, каким он и должен быть. Миу-миу-миу, приятного аппетита!

