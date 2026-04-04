«Из лучших побуждений» — один из сильнейших британских сериалов: всего 4 эпизода, рейтинг 7,9, но эффект сильнее, чем у полного сезона

Осилите за один вечер и еще долго не сможете уснуть.

Иногда сильные сериалы выходят тихо, без шума, но остаются с тобой надолго. «Из лучших побуждений» от BBC One с рейтингом на КП 7,7 и 7,9 на ОККО — именно такой случай.

Всего 4 эпизода, но этого хватает, чтобы рассказать историю, которая не отпускает и после финала. Это не развлечение и не «сериал на вечер», а аккуратно выстроенная драма про выбор, от которого невозможно уйти.

История без правильного ответа

В центре — семья Эндрю и Никки. Их младшей дочери Марни ставят неизлечимый диагноз, и любая терапия лишь усиливает боль.

Девочка оказывается прикована к больничной койке, а врачи прямо говорят: шансов нет. Единственное решение, которое остаётся родителям, — согласиться на отключение от аппаратов или продолжать лечение.

Сериал не давит на эмоции и не пытается манипулировать зрителем. Он держится на дистанции и показывает ситуацию так, как она есть. Именно это делает историю особенно тяжёлой и честной.

Команда, которая вытягивает всё

За проектом стоит сильная команда. Режиссёр Майкл Кейллор, работавший над «По долгу службы», и сценарист Джек Торн, известный по «Это — Англия. Год 1990». Главные роли исполняют Майкл Шин и Шэрон Хорган.

Формат из 4 серий выбран не случайно. Историю показывают с разных сторон — от больничной палаты до суда, где частная трагедия выходит в публичное поле. В какой-то момент это уже не только история одной семьи, а разговор о медицине, системе и границах человеческого выбора.

«Из лучших побуждений» не пытается понравиться всем. Это медленная, точная и очень живая драма, которая работает не за счёт событий, а за счёт того, как они проживаются.