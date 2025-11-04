Из Лонг-Айленда в Пало-Альто: Netflix готовит современную версию «Великого Гэтсби» от автора «Траффика» — это будет полный разнос

Netflix не упустил шанс и оперативно купил права на фильм «Долина праха» (Valley of Ashes) — современную адаптацию «Великого Гэтсби» от оскароносного сценариста Стивена Гейгана, автора «Траффика».

На этот раз он не только напишет сценарий, но и займёт режиссёрское кресло. Но что еще известно?

Гэтсби с айфоном

Сюжет, по данным инсайдеров, перенесёт действие в сегодняшнюю Калифорнию — в мир стартапов, технологий и цифровых богачей. Вместо вечеринок на Лонг-Айленде — тусовки в стеклянных виллах Пало-Альто, вместо машин 20-х годов — электрокары и криптокошельки. Главная тема останется прежней: иллюзия успеха и пустота за фасадом богатства.

Сделка без промедления

По слухам, предложение Гейгана произвело эффект разорвавшейся бомбы: руководители Netflix приобрели права ещё до выхода сценария на рынок.

Источники утверждают, что Гейган давно знаком с командой платформы и сумел убедить их, что новая «Гэтсби-вселенная» может стать событием десятилетия. Продюсером проекта выступит Дженнифер Фокс, работавшая над фильмами «Майкл Клейтон» и «Сириана».

От джаза к алгоритмам

Оригинальный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда вышел ровно сто лет назад, в 1925-м. Тогда Америка жила под ритмы джаза — теперь ритм задают коды и биржевые графики. Netflix явно рассчитывает, что эта «Долина праха» снова заговорит со зрителями о главном — о цене мечты.

