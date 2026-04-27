Из культовой троицы Труса, Балбеса и Бывалого только один не был фронтовиком: догадаться невозможно, надо знать наверняка

Так сложились условия.

Многие советские актёры прошли через войну. Некоторым из них прочили блестящую карьеру в военном деле, но они выбрали путь служения культуре. Впоследствии эти звёзды вполне могли играть даже комические роли, не возвращаясь в мыслях к тем кошмарам, что пережили на полях сражений.

Наглядный тому пример — знаменитая комическая троица в лице Труса, Балбеса и Бывалого. Однако воевали далеко не все из них. Евгений Моргунов и Юрий Никулин отдали Родине долг на фронте.

А вот Георгий Вицин в боевых действиях не участвовал, хотя к моменту начала войны ему уже стукнуло прилично за 20.

К тому времени он уже состоял в труппе Театра имени Ермоловой. Худрук предложил не распускать коллектив, а, напротив, продолжать заниматься искусством.

Эта идея получила одобрение начальства. Артистов отправили с гастролями в Махачкалу — подальше от линии фронта. Поэтому, пока его товарищи сражались на полях боёв, Вицин продолжал выходить на театральные подмостки.

Стоит признать, что такое решение было вполне обычным для той эпохи: власти стремились поддерживать культурный фронт наравне с военным, и многие театры эвакуировали в тыл. Вицин просто оказался в верном месте в подходящее время.

Светлана Левкина
