Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал

«Форсаж 11» столкнулся с серьезными производственными проблемами. Раздутый бюджет категорически не нравится продюсерам ленты, которые сомневаются, что ее удастся окупить.

Сейчас активно ищутся способы сэкономить средства. И вероятно «жертвой» этого станет ныне покойный Пол Уокер.

Съемки «Форсажа 11»

Подготовка к одиннадцатой части «Форсажа» столкнулась с неожиданными сложностями. Несмотря на планируемый старт съёмок в 2026 году, сценарий картины до сих пор не обрёл окончательной версии.

Основным камнем преткновения стал бюджет проекта. По данным инсайдеров, последний вариант сценария требует 250 миллионов долларов, тогда как студия Universal готова выделить не более 200 миллионов. Такой разрыв заставляет продюсеров искать пути экономии.

В числе возможных мер — сокращение дорогостоящих зарубежных локаций и оптимизация актёрского состава. Учитывая солидные гонорары звезд франшизы, некоторые из них могут не получить приглашения в проект, хотя он позиционируется как финальный для всей саги.

Отдельной темой остается вопрос появления Брайана О’Коннора. Вероятнее всего, дорогостоящая цифровая реконструкция образа покойного Пола Уокера будет заменена более бюджетными решениями — например, показом героя со спины или только его упоминанием.

Пол Уокер в «Форсаже»

Создание цифрового двойника Пола Уокера для «Форсажа 7» потребовало значительных ресурсов. Процесс оказался технически сложным — команде пришлось объединять компьютерную графику с живыми съёмками, привлекая братьев актёра в качестве дублёров.

Фильм стал кассовым хитом, собрав более миллиарда долларов. Однако последующие части франшизы демонстрировали лишь снижение зрительского интереса.

Десятая часть заметно недобрала по сборам, что ставит под вопрос дорогостоящие сцены с цифровым воскрешением героя Уокера в заключительной ленте.

Вин Дизель категорически настаивает на возвращении Брайана О’Коннора, ностальгических гонках по улицам Лос-Анджелеса и готов к конфликтам с продюсерами. Студии предстоит найти баланс между амбициями и экономической целесообразностью. Премьера финального фильма ожидается в 2027 году.

