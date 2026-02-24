Меню
Из «Фишера» в исторический блокбастер: с нетерпением жду в 2026 году «Битву моторов» — убойная смесь из Борисова и Янковского

24 февраля 2026 18:37
Кадр из фильма «Битва моторов»

Масштабное зрелище о заре российского автомобилестроения.

В сентябре 2026 года в прокат выйдет фильм «Битва моторов». Это историческая драма по мотивам реальных событий. Главные роли исполнили Юра Борисов и Иван Янковский. Оба актера сейчас в числе самых известных в России.

Сюжет

Действие происходит в 1908 году. В центре истории — Андрей Нагель. Он был одним из первых, кто экспериментировал в российском автомобилестроении. Нагель пытается наладить выпуск автомобилей марки «Руссо-Балт». Ему помогает талантливый инженер Дмитрий Бондарев. Когда проект оказался под угрозой, Нагель решает доказать жизнеспособность машины в Ралли Монте-Карло. На трассе им придется соперничать с мощными европейскими автопроизводителями. Поражение может означать конец всей компании.

Создатели

Режиссером картины стал Илья Маланин, известный по сериалу «Иные». В работе участвуют опытные специалисты. В ролях — Алексей Гуськов в образе Михаила Шидловского, Дарья Муреева сыграет Надежду Бондареву, Ехезкель Лазаров в роли Густава Листа и Сергей Волков в образе императора Николая II.

Почему стоит посмотреть

Фильм раскрывает малоизвестные факты истории отечественного автомобилестроения. Для съемок специально заново разработали и изготовили десять автомобилей той эпохи. Кадры снимали в Санкт-Петербурге, Москве и Черногории, что обеспечит живописные локации.

Фото: Кадр из фильма «Битва моторов»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
