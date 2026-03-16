Прилучный, Кологривый и Минекаев отправляются в цирк: о чем будет новый фильм с советской атмосферой

В столице приступили к съемкам полнометражной биографической картины с элементами фэнтези «Цирк». Фильм расскажет о судьбах прославленных артистов советского цирка и частично перекликается с одноимённым культовым советским полотном.

О чем картина

Сюжет сосредоточен на эквилибристе Льве Осинском. Его роль исполняет Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана». Для его героя сцена — не просто работа, а призвание. После потери руки на фронтах Великой Отечественной в 1950 году он показывает невиданный трюк одной рукой — номер, который до сих пор считается эталоном мирового циркового мастерства. Однако в фильме будет показан не только он.

Прилучный рисует картины ногой, а Кологривый жонглирует

Зрители смогут увидеть в картине звезд сериала «Жизнь по вызову» Никиту Кологривого и Павла Прилучного. Он сыграет роль легендарного грузинского циркового артиста Сандро Да-Деша, а вот личность, которую сыграет Кологривый пока неизвестна, однако по первым кадрам похоже, что он сыграет жонглера.

Идея сюжета принадлежит Заслуженному артисту России и дрессировщику слонов Андрей Дементьев-Корнилов. Сценаристы Алексей Тагушев и Марианна Сокольская воплотили эту мысль, создав широкий по замаху байопик о подлинной одержимости своим делом. «Цирк» — это не просто игровая лента с элементами фэнтези, а глубокое погружение в мир легендарных советских артистов, их истории и их «цирковой» мечты.

Режиссерское кресло фильма заняла Олеся Кустова. Продюсированием занимаются Марика Михарева, Андрей Гор, Олег Евдокименко, Эдгард Запашный и Маша Бордовских.