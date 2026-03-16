Никита Панфилов примерит новое амплуа: НТВ в 2026 порадует 20-серийной драмой «Огонь» — от создателей «Рикошета»

16 марта 2026 12:19
Кадр со съемок сериала «Огонь»

Из ехидного акушера в пожарники.

НТВ в 2026 году будет радовать зрителей новинками различного жанра, в том числе и драматическими сериалами. Один из них можно выделить особо, ведь главную роль сыграет популярный Никита Панфилов, в его фильмографии более 70 проектов, в том числе он сыграл ироничного акушера Глеба Каверина.

О чем сериал «Огонь»

Во время тушения пожара, который произошел при запутанных обстоятельствах, тяжело пострадал командир части Егор Ерёменко. Для тайного расследования в подразделение под видом стажера направляют лейтенанта Виктора Журавлёва — ему предстоит найти виновного и разобраться со внутренними конфликтами. Второй командир части Максим Князев вызывается быть его наставником.

С появлением Журавлева обычная жизнь части меняется. Егор и Максим объединяются, ведь они начали подозревать умышленные и тщательно спланированные поджоги. Теперь они должны найти поджигателя и распутать его зловещий план.

«Мой герой – парень, который любит ходить по краю. Снаружи он уверенный и дерзкий, всегда смело смотрит в лицо опасности, а внутри у него множество вопросов, требующих ответа: что такое любовь, долг, дружба? Как перестать повторять ошибки родителей? Герой ты или подлец? В итоге мы выстроили для него путь героя: он либо сломается, либо превратится в того, кому можно доверить свою жизнь», — говорит исполнитель роли Журавлева Иван Лаврухин.

Почему стоит посмотреть

Сериал особенно понравится тем, кто любит истории о человеческих судьбах. Некоторые ждут такой же драматизм, как и от проекта 2020 года с Константином Хабенским. Актерский состав довольно сильный, в том числе в сериале снялись Петр Бараничев, Евгений Миллер и Ирина Ефремова. Создателем проекта является ТРОМЕДИА. В их арсенале много интересных сериалов, в том числе «Рикошет» и «Топор».

Камилла Булгакова
