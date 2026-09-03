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Киноафиша Статьи Из десятка экранизаций Харлана Кобена выбрала 3 лучших: идеальные детективы с оценкой выше 7

Из десятка экранизаций Харлана Кобена выбрала 3 лучших: идеальные детективы с оценкой выше 7

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Невиновен», «Безопасность»

Включите первую серию и не сможете остановиться.

Харлан Кобен умеет делать главное: брать обычную жизнь и в один момент переворачивать её с ног на голову. Исчезновения, старые тайны, убийства и герои, которые внезапно понимают, что совсем не знают близких людей. Из экранизаций его книг я выбрала три сериала, которые особенно хорошо работают как триллеры.

«Невиновен»

IMDb — 7,8, КиноПоиск — 7,6.

Матео случайно убивает человека во время драки и отправляется в тюрьму. Освободившись спустя годы, он пытается начать всё сначала: у него появляется любимая жена, семейные планы и надежда на спокойную жизнь.

Но прошлое никуда не исчезло. Когда Оливия уезжает в командировку, Матео начинает получать странные сообщения с её телефона. И очень быстро понимает: за привычной семейной жизнью скрывается что-то гораздо более серьёзное.

«Незнакомка»

Кадр из сериала «Незнакомка»

IMDb — 7,3, КиноПоиск — 7,1.

Адам Прайс считает себя счастливым мужем и отцом двоих детей. Всё меняется после встречи с таинственной незнакомкой, которая сообщает ему страшную тайну о его жене Коринн.

После этого женщина исчезает, а жизнь Адама превращается в настоящий кошмар. Чем дальше он пытается разобраться в происходящем, тем больше неприятных секретов всплывает на поверхность.

В «Незнакомке» особенно хорошо работает сама идея Кобена: иногда один совершенно посторонний человек может разрушить всю картину вашей жизни.

«Безопасность»

IMDb — 7,2, КиноПоиск — 7,1.

Хирург Том воспитывает двух дочерей-подростков после смерти жены. Он старается сохранить нормальную жизнь семьи, но всё рушится, когда старшая дочь Дженни неожиданно исчезает.

Поиски девушки постепенно приводят Тома к тайнам людей, которых он считал близкими. И чем больше он узнаёт, тем сильнее ощущение, что исчезновение Дженни связано далеко не только с ней самой.

У Кобена вообще есть удивительная способность заставлять зрителя подозревать буквально каждого. И эти три сериала как раз отлично показывают, почему его истории так хорошо работают на экране.

А мой фаворит из этой тройки — «Невиновен»: там интрига закручивается так, что остановиться после одной серии действительно сложно.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Невиновен», «Безопасность»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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