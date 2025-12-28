Меню
Из 5 российских сериалов 2025 года выбрали лучший детектив: но и остальные в списке ничуть не уступают «Тайге»

28 декабря 2025 07:00
Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске», «Тайга», «Как приручить лису»

В этом году было много нестандартных и смелых проектов.

2025-й оказался неожиданно щедрым на детективы: мрачные, экспериментальные, психологические, с тайгой, провинцией и внутренними демонами. Российский сериал в этом жанре наконец-то перестал притворяться процедуралом «про дело» и всё чаще говорит о людях, памяти, вине и страхе. Из внушительного списка новинок я выбрала проекты, которые действительно обсуждали, спорили и досматривали — и среди них попробовала определить фаворита года.

«Тайга»

Самый тяжёлый и давящий сериал года, в котором преступление — лишь симптом. История маньяка, «наказывающего» родителей, работает прежде всего как разговор о травмах, которые десятилетиями лежат под снегом и хвоей, а не как классический триллер. Атмосфера, Чабан и ощущение, что зло буквально стоит за спиной, сделали «Тайгу» главным нервным сериалом сезона.

«Оперативная память»

Редкий случай, когда детектив держится не на загадке, а на дуэте. Болезнь Альцгеймера здесь не эффектный ход, а полноценный драматургический двигатель, заставляющий иначе смотреть на профессию, опыт и доверие. Смоляков и Сапрыкин вытащили проект в зону большого человеческого кино, а не просто жанра.

«Как приручить лису»

Самый тревожный концепт года: дочь маньяка как ключ к его поимке. Сериал долго притворяется психологической драмой, а потом резко уходит в настоящий кошмар, где границы жертвы и соучастия стираются. Не идеальный, но один из самых смелых экспериментов 2025-го.

«Гостья»

Детектив с фантастическим привкусом, который работает на ощущении постоянной фальши происходящего. Здесь важнее не убийство, а вопрос: кто перед тобой на самом деле и сколько правды ты готов выдержать. Проект тихий, странный и запоминающийся — именно за счёт атмосферы и Ирины Пеговой.

«Подслушано в Рыбинске»

Самый нестандартный сериал года, который умудрился соединить комедию, детектив и мистику, не развалившись. Видения, провинциальная тоска и герой, который не очень-то хочет быть пророком, сделали проект неожиданным зрительским хитом. Это редкий пример, когда жанровый винегрет работает.

И всё-таки победитель

Если выбирать лучший российский детективный сериал 2025 года, то им становится «Тайга». Не потому что он самый зрелищный или самый динамичный, а потому что он самый честный и самый болезненный. Это сериал, после которого остаётся не желание обсудить твист, а неприятное ощущение, что ты что-то понял про людей — и это знание не радует.

Но 2025-й хорош уже тем, что выбор вообще есть. А значит, с детективом у нас наконец-то всё не так плохо, как привыкли думать.

Фото: Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске», «Тайга», «Как приручить лису»
Анастасия Луковникова
