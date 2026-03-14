IVI удивит новинкой: эту драму жду особенно, ведь в ней звезда «Бывших» — сюжет интересен точно

В 2026 году ожидается много интересных новинок, в том числе платформа IVI порадует драмой «Холод», главную роль в которой сыграла Любовь Аксенова.

О чем сериал

Женю по ложному обвинению заключают в тюрьму после аварии на Кутузовском проспекте, в которой погибают её муж и шестилетняя дочь. Истинные виновники — дети состоятельных родителей, чьи влияния обеспечивают суду «правильное» решение. В колонии Женя случайно спасает влиятельную зечку Яну, отбывающую срок за убийство; в благодарность Яна обучает её выживанию и силе, а затем помогает бежать. Оказавшись на свободе и следуя наводке Яны, Женя обретает деньги и начинает расправляться со своими обидчиками.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего, ради игры Любови Аксеновой. Эта актриса хороша известна своими драматическими ролями, в том числе в сериалах «Бывшие» и «Жить жизнь». Нас точно ждет очень эмоциональная история, которая заставит сопереживать и будет держать в напряжении. Особенно сериал понравится тем, кто любит истории про месть и справедливость.