Киноафиша Статьи

Иветти в ней все еще живет: что известно о жизни Веры Фишер из сериала «Клон»

23 марта 2026 10:52
Кадр из сериала «Клон»

Актрису не забывают в России.

Вера Фишер с детства хотела стать моделью. В 1969 году в 18 лет она выиграла конкурс «Мисс Санта-Каталина — 1969». Позже Фишер стала мисс Бразилия.

Кинопродюсеры заметили ее и начали предлагать роли. Сначала предлагали проекты с откровенными сценами, которые она принимала. На съемках Фишер встретила актера Перри Саллеса. Между ними начался роман и они женились. В 1979 году у пары родилась дочь.

На площадке сериала «Мандала» Фишер познакомилась с Фелипе Камаргу. Она ушла от первого мужа и вышла замуж во второй раз. В этом браке у пары родился сын. Совместная жизнь оказалась тяжелой: у мужа были проблемы с запрещенными веществами. .

Из-за ссор и снижения востребованности в кино сама Фишер пристрастилась к запрещенным веществам. Позже она подала на развод. Бывший муж добился единоличной опеки над сыном. Состояние актрисы беспокоило родных. Бывший супруг отправил ее на лечение в клинику, где она пробыла три года. После реабилитации Фишер вернула опеку над сыном.

Актриса продала машину и на вырученные деньги сделала пластику. Она вернулась на кастинги и получила роль в сериале «Семейные узы». Позже ее пригласили в «Клон» на роль Иветти Симас. После этого поступило много новых предложений. Фишер снималась в «Хозяйке судьбы», «Америке», «Дорогах Индии» и других проектах.

В 50 лет она появилась на обложке журнала Playboy и заявляла о борьбе с эйджизмом. СМИ писали о ее связях с молодыми возлюбленными, но новых браков у актрисы не было. Сейчас Фишер 74 года. Она не снимается уже четыре года и зарабатывает на рекламе в соцсетях.

Фото: Кадр из сериала «Клон»
Камилла Булгакова
