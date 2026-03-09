Иван Янковский выделил любимый фильм с дедом, и в Сети с ним согласны: «Видел однажды, запомнил на всю жизнь»

Иван Янковский продолжает знаменитую актёрскую династию, где талант передаётся чуть ли не с генами. Его отец Филипп Янковский — тоже известный артист и режиссёр, а дед Олег Янковский был настоящей легендой советского кино, которого знали и любили далеко за пределами страны. Его фильмы до сих пор пересматривают, и, как выяснилось, у внука есть среди них самый любимый.

Какой фильм выделил Иван Янковский

Из всего богатого наследия деда Иван выбрал одну конкретную картину — «Крейцерову сонату» 1987 года. У фильма крепкий рейтинг 8,0, но для внука он значит гораздо больше. В интервью «Кинопоиску» Янковский признался, что игру Олега Янковского в этой ленте можно пересматривать бесконечно.

«Это готовое пособие для любого актёра — как вести себя в кадре, как молчать, как проживать роль», — объяснял Иван Янковский в интервью.

Сюжет фильма

Фильм снят по мотивам повести Льва Толстого. В центре сюжета — Василий Позднышев, на первый взгляд образцовый семьянин и заботливый отец. Всё меняется в поезде, где он случайному попутчику вдруг начинает рассказывать историю своей жизни.

За размеренным разговором вскрывается страшная правда: Позднышев убил жену, замученный ревностью и подозрениями в измене.

Зрители тоже уверены: фильм удался на славу. Некоторые даже советуют сначала посмотреть картину, а уже потом браться за книгу — у Толстого много пространных рассуждений главного героя, через которые приходится продираться.

Янковский же сумел показать этот сложный, противоречивый характер ёмко и без лишних слов. В отзывах пишут, что вряд ли кто‑то другой справился бы с такой ролью.