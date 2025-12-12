Меню
Киноафиша Статьи Колесников, Васильев, Миллер: какие новые сериалы с их участием готовит НТВ - от режиссёра «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» в том числе

Колесников, Васильев, Миллер: какие новые сериалы с их участием готовит НТВ - от режиссёра «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» в том числе

12 декабря 2025 08:56
Кадр из сериала «Тверская», «Грабитель», «Извозчик»

Что известно о героях, ролях и сюжетах будущих премьер.

НТВ готовит к эфиру несколько крупных сериалов, где центральные роли исполняют Иван Колесников, Антон Васильев и Евгений Миллер. Все проекты уже закончены или находятся на финальной стадии, а их сюжеты заметно расширяют привычные форматы канала.

«Мёртвая точка»

В «Мёртвой точке» (16 серий) Иван Колесников играет адвоката Козака — одного из двух юристов, которые помогают главной героине вывести дело на новый уровень.

Сюжет строится вокруг Риты Галич, специалиста по жилищному праву, чей отец, уважаемый адвокат Евгений Владимирович, оказывается обвинён в убийстве аспирантки.

«Мёртвая точка»

Улики против него неопровержимы: его задерживают на месте преступления, отпечатки обнаружены на оружии и на теле жертвы. Рита убеждена в его невиновности и начинает собственное расследование. Вместе с Козаком и Одинцовым она выходит на рейдерский синдикат, связанный с серией убийств.

«Тверская. Здесь и сейчас»

Иван Колесников в третьем сезоне остросюжетной драмы «Тверская» — «Тверская. Здесь и сейчас» (20 серий) играет Ивана Соболева.

После двухлетнего перерыва герой снова оказывается втянут в расследование, связанное с бандой гастролёров и коррупционной схемой в МВД.

«Тверская»

Одновременно развивается его личная линия: в Москве его ждёт Луиза, но у Соболева уже есть невеста. Треугольник становится одной из ключевых интриг сезона и влияет на решения героя не меньше, чем опасные дела.

«Грабитель»

Антон Васильев исполняет роль Глебова — столичного оперативника, который возвращается в родной провинциальный город и становится свидетелем ограбления банка. Пропадают документы местного криминального авторитета Зёмы, а вскоре находят трупы грабителей.

«Грабитель»

Все улики указывают на самого Глебова, и он превращается в подозреваемого. Чтобы доказать свою непричастность, герой пускается в бега, выдаёт себя за финансового инспектора и выходит на цепочку нарушений в сельскохозяйственных предприятиях.

Его пытаются подставить, запугать и устранить, а параллельно ему приходится разбираться с личной жизнью и давними обидами.

«Приговор»

Антон Васильев в «Приговоре» (10 серий) играет Савву — мужчину, чья судьба была сломлена 22 года назад, когда его обвинили в убийстве. После освобождения он пытается начать новую жизнь, но его снова втягивают в криминальные разборки, шантажируют и лишают надежды на нормальное будущее.

«Приговор»

Савва решает разобраться в собственном прошлом и найти тех, кто разрушил его жизнь.

В ролях также Карина Андоленко, Игорь и Григорий Верники, Александр Устюгов и Станислав Бондаренко.

«Точка невозврата»

В детективном сериале «Точка невозврата» (12 серий) от режиссёра Павла Малькова («Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей») Евгений Миллер играет майора Олега Мантурова — сотрудника Управления собственной безопасности.

«Точка невозврата»

Он разоблачает коррумпированного майора Батецкого, но тот, к удивлению всех, оправдывается судом присяжных. Мантуров увольняется, уезжает в Краснодарский край к Марине Лужской, однако спустя два месяца вынужден вернуться: его начальника Порея обвиняют в сокрытии девяти миллионов долларов.

Тем временем Батецкий восстановлен в должности и стремительно укрепляет влияние, обвиняя в убийстве вице-губернатора друга Мантурова, бизнесмена Аркадьева. Герою приходится вести сразу два расследования, чтобы остановить врага и очистить честное имя коллег.

«Извозчик»

Евгений Миллер также играет главную роль в сериале «Извозчик» (16 серий). Его герой Юрий Алданов — опытный сыщик УГРО, который выходит на след группировки, возглавляемой замначальника СОБРа Ильиным.

Алданов пытается завести дело, но сам оказывается обвинён в хранении наркотиков и попадает в тюрьму. После освобождения он возвращается к делу — вместе с Анной (Мария Пирогова) и новой фирмой «Извозчик».

Евгений Миллер

Параллельно они скрываются от преследователей и пытаются вывести на чистую воду преступную схему, которая когда-то разрушила жизнь Юрия.

Сериалы ориентировочно выйдут в декабре 2025 года - январе 2026 года, точная дата пока неизвестна.

По материалам дзен-канала: Мир современного кино

Также прочитайте: НТВ начинает неделю с громких премьер: два криминальных сериала выходят в один день друг за другом

Фото: Кадр из сериала «Мёртвая точка», «Тверская», «Грабитель», «Приговор», «Точка невозврата», «Извозчик»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
