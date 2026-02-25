«Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета

Так вот кто главный мотиватор фанатов сериала.

Пятый сезон «Первого отдела» уже идёт с 16 февраля, и до финала осталось восемь серий. Обсуждение в сети только усилилось: зрители делятся эмоциями, спорят, пересматривают любимые сцены. История Брагина и Шибанова для многих давно стала чем-то большим, чем просто детектив про следователей.

Больше всего комментариев — о дуэте главных героев. Зрителей цепляет их связка, разница характеров и та самая мужская дружба, которая держит сюжет не хуже любой интриги.

«Восхищаюсь удачным дуэтом Брагина и Шибанова, каждое их взаимодействие вызывает восторг. Очень хочется продолжения сериала», — признаётся зрительница из Москвы. «Юра и Миша — замечательнейший броманс. Спасибо огромное всем, благодаря кому состоялся этот великолепный сериал о дружбе!»

Отдельно благодарят создателей за атмосферу и визуальный стиль.

«Спасибо за такую героическую поэму о двух замечательных друзьях. Красиво, выразительно всё: лица, город, природа. Какие-то куски пересматриваю и снова получаю удовольствие».

Много эмоций вызывают и актёры.

«Иван Колесников — редкой красоты актёр. Без тени слащавости. Душа поёт, когда смотришь на него». «Жарков хорош, душка! Наконец-то его начали снимать в Питере, а не в проходных ролях». «Шибанов своей ролью почти и делает весь сериал. Отвечает за силу. А Брагин — за ум. Эта связка — золото».

Есть и ироничные наблюдения.

«Речь Шибанова — заслуга самого Жаркова. У него такие словечки: “по-бырику”, “по писярику” — будто из личного лексикона».

Конечно, звучат и другие мнения.

«Лучше "Невского" только "Невский", ждем с нетерпением! «Первый отдел» — эконом-вариант сериала «Невский».

До финала сезона осталось восемь серий, и по настроению в комментариях ясно одно — зрителям совсем не хочется прощаться с Брагиным и Шибановым.