Стивен Кинг включил итальянский «Вий» в сотню значимых хорроров: а в СССР не поняли эту пародию на «Дракулу»

Без этой ленты возможно не было бы картины с Куравлевым и Варлей.

Повесть Гоголя «Вий» оказалась невероятно востребованной у кинематографистов. За годы существования кино её экранизировали девять раз, не учитывая анимационные работы и фильм-балет. Большинство из этих картин — семь — были сняты в СССР и России, по одной ленте произвели в Югославии и Италии.

Судьба трёх самых ранних экранизаций оказалась печальной — они не сохранились до наших дней. Знакомый многим советский фильм 1967 года давно считается эталонной версией.

Однако итальянская картина 1960 года, как выяснилось, превзошла его по уровню создаваемого ужаса. Именно эта версия удостоилась чести попасть в личный список Стивена Кинга, где он собрал сто наиболее важных для него фильмов жанра хоррор

Съемки фильма

Фильм поставил знаменитый итальянский мастер ужасов Марио Бава. Его давно привлекала гоголевская повесть, и он вынашивал мечту о собственной экранизации.

На роль ведьмы режиссер пригласил юную английскую актрису Барбару Стилл. Ей удалось блестяще справиться с двойной ролью в картине.

Однако от первоначального замысла в финальной версии мало что сохранилось. Продюсеры, увидев отснятый материал, сочли его слишком сложным для европейского зрителя.

Было принято решение сместить акцент в сторону вампирской тематики. Фильм подвергся радикальному перемонтажу, с дополнительными съёмками и значительными сокращениями.

В результате в ленте исчезли Хома Брут и знаменитый полёт в гробу. Действие перенесли в Молдавию, а главную героиню переименовали в Катю. Сюжет стал напоминать скорее «Дракулу», чем оригинальную повесть. В прокат картина вышла под совершенно новым названием — «Маска дьявола».

Отзывы зрителей

Современные кинокритики и обычные зрители в Сети отмечают, что картина смотрится на одном дыхании, несмотря на прошедшие десятилетия.

«Он на самом деле пугающий, спецэффекты хоть и выполнены без всяких компьютерных штучек, но не выглядят смешными, как в фильме "Легенда о динозавре"», — пишет автор Дзен-канала «Кинодом».

Кстати, итальянский фильм поспособствовал появлению новой версии. В СССР чиновники оказались недовольны тем, что первыми большую экранизацию Гоголя сделали на Западе да еще и переврали весь текст, поэтому было решено работать над собственным вариантом. Через 7 лет свет увидел советский «Вий».

