Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стивен Кинг включил итальянский «Вий» в сотню значимых хорроров: а в СССР не поняли эту пародию на «Дракулу»

Стивен Кинг включил итальянский «Вий» в сотню значимых хорроров: а в СССР не поняли эту пародию на «Дракулу»

20 октября 2025 07:00
Стивен Кинг

Без этой ленты возможно не было бы картины с Куравлевым и Варлей.

Повесть Гоголя «Вий» оказалась невероятно востребованной у кинематографистов. За годы существования кино её экранизировали девять раз, не учитывая анимационные работы и фильм-балет. Большинство из этих картин — семь — были сняты в СССР и России, по одной ленте произвели в Югославии и Италии.

Судьба трёх самых ранних экранизаций оказалась печальной — они не сохранились до наших дней. Знакомый многим советский фильм 1967 года давно считается эталонной версией.

Однако итальянская картина 1960 года, как выяснилось, превзошла его по уровню создаваемого ужаса. Именно эта версия удостоилась чести попасть в личный список Стивена Кинга, где он собрал сто наиболее важных для него фильмов жанра хоррор

Съемки фильма

Фильм поставил знаменитый итальянский мастер ужасов Марио Бава. Его давно привлекала гоголевская повесть, и он вынашивал мечту о собственной экранизации.

На роль ведьмы режиссер пригласил юную английскую актрису Барбару Стилл. Ей удалось блестяще справиться с двойной ролью в картине.

Однако от первоначального замысла в финальной версии мало что сохранилось. Продюсеры, увидев отснятый материал, сочли его слишком сложным для европейского зрителя.

Было принято решение сместить акцент в сторону вампирской тематики. Фильм подвергся радикальному перемонтажу, с дополнительными съёмками и значительными сокращениями.

В результате в ленте исчезли Хома Брут и знаменитый полёт в гробу. Действие перенесли в Молдавию, а главную героиню переименовали в Катю. Сюжет стал напоминать скорее «Дракулу», чем оригинальную повесть. В прокат картина вышла под совершенно новым названием — «Маска дьявола».

Кадр из фильма «Маска дьявола»

Отзывы зрителей

Современные кинокритики и обычные зрители в Сети отмечают, что картина смотрится на одном дыхании, несмотря на прошедшие десятилетия.

«Он на самом деле пугающий, спецэффекты хоть и выполнены без всяких компьютерных штучек, но не выглядят смешными, как в фильме "Легенда о динозавре"», — пишет автор Дзен-канала «Кинодом».

Кстати, итальянский фильм поспособствовал появлению новой версии. В СССР чиновники оказались недовольны тем, что первыми большую экранизацию Гоголя сделали на Западе да еще и переврали весь текст, поэтому было решено работать над собственным вариантом. Через 7 лет свет увидел советский «Вий».

Кадр из фильма «Вий»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем на самом деле были панночка и Вий в советском фильме.

Фото: Кадры из фильмов «Маска дьявола» (1960), «Вий» (1967), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал Читать дальше 21 октября 2025
Думали, Новосельцев из «Служебного романа» — простофиля и тихоня? Но газета, которую он читал, выдает в нем совсем другого человека Думали, Новосельцев из «Служебного романа» — простофиля и тихоня? Но газета, которую он читал, выдает в нем совсем другого человека Читать дальше 21 октября 2025
Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров Читать дальше 20 октября 2025
Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им Читать дальше 20 октября 2025
«Моя реация реакция на экране была абсолютно искренней»: МакКонахи впервые рассказал, о чем думал, когда рыдал в «Интерстелларе» «Моя реация реакция на экране была абсолютно искренней»: МакКонахи впервые рассказал, о чем думал, когда рыдал в «Интерстелларе» Читать дальше 20 октября 2025
«Чужой против Хищника 3» мог выйти на экраны, если бы не Ридли Скотт: «Прометей» все испортил «Чужой против Хищника 3» мог выйти на экраны, если бы не Ридли Скотт: «Прометей» все испортил Читать дальше 20 октября 2025
«Любимая картина навсегда»: Тимоти Шаламе выбрал два лучших фильма – «Дюны» в топе нет «Любимая картина навсегда»: Тимоти Шаламе выбрал два лучших фильма – «Дюны» в топе нет Читать дальше 20 октября 2025
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли Читать дальше 19 октября 2025
«Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» «Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Читать дальше 19 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше