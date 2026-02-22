«Истребитель демонов» и еще 4 аниме, в которые никто не верил, а они стали хитами

Аниме-индустрия славится своими сюрпризами — иногда проекты, о которых никто не говорил до выхода, внезапно становятся настоящими хитами и собирают армии поклонников. Без раскрученных имен, огромных бюджетов или шумной рекламы эти сериалы умудряются пробить потолок и ворваться в топы.

Западные издания составили список из таких аниме, которые прошли путь от полной неизвестности до всенародной любви. И у каждого из них есть веские причины, почему это случилось именно так.

«Токийские мстители»

«Токийские мстители» воскресили жанр, который все давно похоронили. Делинквент-аниме про подростковые банды и вечных бунтарей казалось пережитком девяностых, но эта история сломала стереотипы.

Главный герой Такамити — законченный неудачник, чья жизнь давно покатилась под откос. Узнав, что его бывшая любовь погибла от рук бандитов, он внезапно обретает способность прыгать в прошлое. Теперь у него есть шанс все изменить, но для этого придется погрузиться в мир жестоких уличных кланов и разобраться, кто на самом деле стоит за трагедией.

«О движении земли»

«О движении земли» с первого взгляда можно было принять за скучный просветительский проект про Коперника и гелиоцентрическую систему. Но создатели сумели превратить историю астрономических открытий в напряженный триллер о цене свободы мысли.

Действие разворачивается в средневековой Польше, где любое инакомыслие карается жестко и беспощадно. Герои рискуют жизнями, пытаясь докопаться до истины о том, как на самом деле устроен мир. Критики окрестили аниме главным открытием 2024 года — редкий случай, когда историческая достоверность не только не мешает сюжету, но и делает его только увлекательнее.

«Необычное такси»

«Необычное такси» на бумаге выглядело полным безумием, которое обречено на провал. Оригинальный сценарий, не основанный на популярной манге, да еще и с говорящими животными в главных ролях — кому такое вообще могло прийти в голову?

Но создатели провернули гениальный трюк. За маской антропоморфных зверей скрывалась жесткая, реалистичная драма про одиночество и случайные связи в большом городе.

В центре сюжета — ворчливый таксист Одокава, чьи обычные поездки постепенно сплетаются в причудливый детективный клубок с десятком сюжетных нитей. Каждый пассажир приносит новую загадку, а разгадка оказывается совсем не там, где ждешь.

В момент выхода сериал умудрился собрать 100%-й рейтинг на Rotten Tomatoes и мгновенно превратился в эталон взрослого аниме, где за милой рисовкой прячутся совсем недетские вопросы.

«Рейтинг короля»

«Рейтинг короля» с первого взгляда легко спутать с мультиком для малышей. Многие так и сделали, пройдя мимо, и здорово ошиблись.

Под обманчиво детской оберткой скрывалась мрачная и жестокая сказка о принце Боджи, который с рождения не слышит и не говорит. Казалось бы, куда такому наследовать трон? Но мальчик упрямо движется к своей цели, сталкиваясь с предательством, интригами и древними проклятиями.

Сериал быстро окрестили «Игрой престолов» в миниатюре — за бескомпромиссность, смертельную опасность и умение разрушать судьбы персонажей в самый неожиданный момент. А критики называют проект одним из лучших фэнтези этого десятилетия.

«Истребитель демонов»

«Истребитель демонов» — идеальный пример того, как аниме может в одночасье превратить крепкий, но не слишком популярный первоисточник в мировой феномен. До выхода экранизации манга Коехару Готогэ влачила довольно скромное существование и не могла похвастать грандиозными тиражами.

Но студия подошла к делу с размахом, вложив в производство 90 млн долларов. История Тандзиро и Незуко буквально взорвала чарты. Зрители влюбились в визуальную поэзию, сражения, замешанные на японском фольклоре, и невероятную эмоциональную глубину.