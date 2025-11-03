Меню
Киноафиша Статьи История с лезвиями только выдумка? Почему банду «Острых козырьков» называли именно так

3 ноября 2025 17:38
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Есть несколько версий на этот счет. 

«Острые козырьки» по праву считаются одной из самых влиятельных криминальных драм современности. Стивену Найту удалось воссоздать на экране суровую атмосферу послевоенной Англии.

Именно здесь харизматичный Томас Шелби превращает уличную цыганскую группировку в могущественную преступную империю.

Сюжет сериала опирается на реальные исторические события. Само название «Peaky Blinders» за годы существования проекта обросло многочисленными легендами. Почему же бандитов прозвали «острыми козырьками»? На этот счет существует несколько правдоподобных версий.

Опасное оружие

Самая зрелищная версия связывает название с бритвенными лезвиями. Согласно этой легенде, бандиты вшивали острые лезвия в козырьки своих кепок. Таким оружием можно было нанести серьезную рану — рассечь лицо противника и ослепить его кровью.

Однако историки относятся к этой теории скептически. В 1890-х годах бритвенные лезвия были дорогим импортным товаром. Маловероятно, что уличные преступники могли массово приобретать их для вооружения всей банды, состоящей в основном из беспризорников.

Стиль

Более реалистичная версия происхождения названия связана с уличным сленгом. Слово «blinder» в те времена означало того, кто поражает своим видом. В сочетании с «peaky» — остроконечным козырьком — получалось яркое описание модника в характерной кепке.

Кадр из сериала «Острые козырьки»

Их стиль действительно стал визитной карточкой. Члены банды намеренно отвергали унылую рабочую одежду. Они носили расклешенные брюки, ботинки с металлическими набойками и шелковые шарфы. Особой деталью была прическа — коротко стриженные виски с длинной челкой, зачесанной на один бок.

Скрытность

Длинные козырьки кепок создавали еще и мощный психологический эффект. Они полностью скрывали глаза бандитов, что делало их образ особенно пугающим. Человек со скрытым взглядом не выдавал ни страха, ни эмоций, оставаясь загадкой для окружающих.

Кроме того, такой головной убор помогал сохранять анонимность. В сумерках члены банды могли свободно передвигаться по улицам, скрывая лица от полицейских патрулей. Козырек становился практичным укрытием, позволявшим избежать опознания.

Кадры из сериала «Острые козырьки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
