Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи История «Пространства» могла закончиться на 3 сезоне, если бы не Amazon: Syfy безжалостно закрыл его всего по одной причине

История «Пространства» могла закончиться на 3 сезоне, если бы не Amazon: Syfy безжалостно закрыл его всего по одной причине

5 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Пространство»

И даже любовь зрителей не повлияла на решение телеканала.

История «Пространства» — редкий пример того, как качественный, умный и амбициозный сериал оказался жертвой телевизионной математики, но всё-таки выжил. Его не провалили критики, не бросили зрители и не обесценили авторы. Его просто закрыли — потому что цифры в отчётах не сошлись. А потом случилось маленькое чудо.

«Пространство» оказалось слишком умным для линейного ТВ

Когда «Пространство» стартовало на Syfy в 2015 году, канал отчаянно искал новый флагман. После «Звёздного крейсера „Галактика“» ему нужен был сериал с масштабом, мифологией и взрослым взглядом на фантастику. И он его получил.

Экранизация романов Джеймса С. А. Кори предлагала не лазеры и инопланетян ради экшена, а сложную политическую модель будущего: Земля, Марс, Пояс астероидов, социальное неравенство, классовые конфликты и холодную, почти документальную науку.

Проблема была в том, что такой сериал плохо работал в формате еженедельного эфирного телевидения. Он требовал внимания, погружения и терпения — а Syfy продолжал оценивать успех исключительно по линейным рейтингам.

Рейтинги падали — хотя сериал только набирал силу

Кадр из сериала «Пространство»

К третьему сезону «Пространство» наконец вышло на пик формы. Протомолекула перестала быть загадкой ради загадки, появились Кольцевые врата, мир сериала буквально расширился до десятков новых систем. Сюжет только начинал разгоняться — и именно в этот момент Syfy нажал на стоп.

Причина была сухой и бездушной: рейтинги прямого эфира снижались. Просмотры в стримингах, отложенный просмотр, фанатская активность — всё это в расчёт не брали. Контракт был привязан к классическому ТВ-формату, а значит, даже растущая популярность вне эфира сериалу не помогла.

Ирония в том, что «Пространство» закрыли ровно в тот момент, когда оно стало по-настоящему большим сериалом.

Фанаты сделали невозможное

Если бы история закончилась на этом, «Пространство» стало бы ещё одной печальной легендой жанра. Но вмешались зрители.

Кампания #SaveTheExpanse была не просто шумной — она была отчаянной и изобретательной. Фанаты запускали петиции, заваливали студии письмами, арендовали самолёты с баннерами над штаб-квартирой Amazon. И это сработало.

К сериалу присмотрелся Prime Video. По слухам, свою роль сыграло и то, что Джефф Безос оказался фанатом шоу. В итоге Amazon выкупил права и дал «Пространству» возможность продолжиться — уже без оглядки на эфирные рейтинги.

Prime Video позволил сериалу дышать

Кадр из сериала «Пространство»

Переезд на Prime Video изменил всё. «Пространство» получило больше свободы, более гибкий формат и аудиторию, готовую смотреть сериал целиком, а не урывками.

История Холдена, Авасаралы, Наоми, марсиан и белтеров смогла развиваться так, как и задумывалась — медленно, последовательно, с вниманием к деталям. Сериал дожил до шести сезонов и получил редкую для жанра роскошь — осмысленное, завершённое финальное слово.

Почему «Пространство» — особенный случай

«Пространство» так и не стало массовым феноменом уровня «Игры престолов». Но это не признак слабости, а скорее доказательство его честности. Это сериал, который не упрощал идеи ради зрителя и не притворялся тем, чем не был.

Он показывал будущее без глянца: технологии растут, а люди остаются прежними. Власть, страх, жадность и идеализм никуда не исчезают — они просто выходят в космос.

И, пожалуй, главный итог всей этой истории в том, что «Пространство» доказало простую вещь: хорошие сериалы можно закрыть по ошибке, но если у них есть зрители, они всё ещё могут быть спасены. Даже в холодном вакууме индустрии.

Ранее мы писали: Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке.

Фото: Кадр из сериала «Пространство»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix все-таки не закроет хит «Эмили в Париже»: в какой стране окажется героиня в 6 сезоне Netflix все-таки не закроет хит «Эмили в Париже»: в какой стране окажется героиня в 6 сезоне Читать дальше 6 января 2026
Считаете финал «Игры престолов» неудачным? Если бы сериал закончили, как планировали, то получилась бы вообще катастрофа Считаете финал «Игры престолов» неудачным? Если бы сериал закончили, как планировали, то получилась бы вообще катастрофа Читать дальше 6 января 2026
5 культовых сериалов в жанре фантастики из 2000-х: они до сих пор лучше всех новинок, вместе взятых 5 культовых сериалов в жанре фантастики из 2000-х: они до сих пор лучше всех новинок, вместе взятых Читать дальше 6 января 2026
Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря Читать дальше 6 января 2026
3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал 3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал Читать дальше 6 января 2026
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Читать дальше 5 января 2026
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе 3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе Читать дальше 5 января 2026
3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают 3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают Читать дальше 5 января 2026
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела» Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела» Читать дальше 5 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше