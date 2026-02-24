Меню
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности

24 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Точка невозврата»

Сюжет будет лихо закручен.

НТВ славится качественными детективами, среди которых и «Невский». В 2026 году зрители активно ждут 8 сезон. Однако помимо культового сериала НТВ может похвастаться и другими детективами, в том числе сериалом «Точка невозврата».

О чем сериал

Российский напряженный детектив о возвращении в Петербург майора УСБ Олега Мантурова: вынужденный выйти из отставки, он спасает друга от «подставы» и пытается выяснить, откуда в секретной служебной квартире оказались $9 млн, что ставит под удар его начальника.

Кому интересен сериал

Сериал «Точка невозврата»будет интересен поклонникам напряжённых детективов и социальной драмы. Проект цепляет быстрым темпом, неожиданными поворотами, сильным актерским составом и глубоким раскрытием тем взаимоотношений, предательства и стремления к справедливости на фоне жизненного кризиса.

В картине снялись известные исполнители, в частности Евгений Миллер и Любовь Константинова, что обеспечивает высокий уровень актерской игры.

