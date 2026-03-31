История круче «Метода» и «Фишера»: этот сериал с невероятным Горбатовым особенно люблю — пересматривала не раз

В последние годы сериалы о поиске маньяков пользуются особой популярностью, в том числе «Метод» и «Фишер». Однако 5 лет назад много шума наделал другой сериал. Речь идет о «Косе» с Александром Горбатовым. Он сыграл журналиста, потерявшего вдохновение.

О чем сериал

На Куршской косе находят тело юной девочки с признаками насилия: в ее руке лежит белая лилия. Расследование берут на себя следователь Ева Кайдас и журналист Роман Рахманов, каждый из них живёт с собственной незажившей травмой. Двое раненых людей, притягиваемых друг к другу, проходят через тяжёлую внутреннюю борьбу и пытаются понять логику маньяка-эстета. При этом Роман и Ева умудряются окунуться и в страстный роман.

Почему стоит посмотреть сериал

Это не просто очередная криминальная история. С первых кадров сериал захватывает мрачной эстетикой: виды Куршской косы и всей Калининградской области выглядят живописно и готично, они сами по себе становятся одним из героев повествования. Сюжет про поиск маньяка держит в напряжении, но главное — это психологическая игра персонажей и тема детских травм, влияния прошлого на настоящее, что делает историю глубже обычного детектива.

Линда Лапиньш и Александр Горбатов создают запоминающиеся, неоднозначные образы с тем самым «отрицательным обаянием», от которого мурашки — прямо как в лучших скандинавских нуарах. Если вам по душе «Настоящий детектив», «Мост» или «Девушка с татуировкой дракона», «Коса» — тот редкий случай, когда мрачная атмосфера, визуальная красота и психологизм работают в унисон. Зрители сериал также оценили.