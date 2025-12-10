Меню
История, которую ждали все фанаты «Папиных дочек»: фильм, где мама вернулась выходит на PREMIER x START — стала известна точная дата

10 декабря 2025 11:21
Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Для тех, кто пропустил премьеру в кино.

«Папины дочки. Мама вернулась» — фильм, который зрители так ждали, наконец выходит в цифре. И если в кино на него шли семьями, то теперь история возвращения Даши в дом Васильевых доберётся до каждого, кто когда-то смотрел сериал и вырос вместе с этими девчонками. Но главное — дата уже известна, и ждать осталось совсем немного.

Когда и где смотреть

Картина появится в подписке PREMIER x START уже 11 декабря. Тёплая комедия о том, как взрослые учатся снова слышать друг друга, станет доступна дома — там, где и должны смотреть такие истории.

Фильм продолжает события проекта «Папины дочки. Новые». Даша возвращается в семью после долгого отсутствия, и всем — и Венеку, и четырем девочкам — придётся учиться жить заново. Дочки пытаются подтолкнуть родителей вспомнить, какими они были счастливыми. А им самим нужно пройти путь — от обид и недосказанности к попытке собрать семью снова.

Что ждёт зрителей

Комедия получилась мягкой, семейной — без надрыва, но с узнаваемой эмоцией, ради которой когда-то полюбили сериал. Кино работает на ностальгии, но не живёт только ею: здесь новые вызовы, взрослая динамика и честный разговор о том, что возвращения никогда не бывают простыми.

В роли Веника — Филипп Бледный, и он делает образ ещё сердечнее. Даша в исполнении Анастасии Сиваевой — не идеальная мама, но живая женщина, которой дают шанс на исправление. А девочки, ставшие старше и самостоятельнее, — главная движущая сила их примирения.

Для кого этот фильм

Для тех, кто хочет включить что-то уютное вечером. Для тех, кто вырос на оригинале. Для тех, кто знает, как непросто бывает снова доверять своим близким. 11 декабря — история Васильевых возвращается домой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Даша бросила Веника и их детей.

Фото: Кадр из фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
