История интереснее «Первого отдела»: 8 серий проглотила за один выходной — здесь и драма, и детектив, и комедия

4 марта 2026 09:54
Кадр из сериала «Теория больших денег»

Идеальный проект на просмотр.

«Первый отдел», конечно хорош, но на нем ведь не сошелся клином белым свет. Несколько лет назад на ИВИ появился проект «Теория больших денег». В нем собраны молодые актеры Илья Маланин, Мария Шумакова, Леонид Басов и блистательный Дмитрий Шевченко. Рассказываю, почему же стоит посмотреть.

Итак, в центре событий находится гений математики Михаил Нефедов. Он ведет занятия по теории вероятности и математической статистике в университете. Его память удивительна: он способен запомнить все, что когда-либо слышал, видел или читал. Все идет своим чередом до одного момента.

Однажды мужчина сталкивается с трагедией: его сын заболевает опасным генетическим недугом, а лечение обойдется в миллионы. Решив продать свою квартиру, Нефедов делает тщательно просчитанную ставку на матч местной футбольной лиги, но оказывается в проигрыше. Уверенный в своем расчете, он понимает, что существует неучтенная переменная в этом уравнении. Ею оказывается подпольный бизнес букмекеров, которые манипулируют результатами игр для получения нелегальной прибыли. Михаил начинает расследование, вычисляя организаторов теневого бизнеса и требуя вернуть свои деньги. Словом, скучно не будет точно.

Хотя тематика довольно тяжелая, здесь есть место и юмору, и любовным линиям, и детективу, и семейным отношениям. По словам продюсер сериала Андрея Золотарева, это очень необычная история, создание которой потребовало глубокого погружения как в математическую статистику, так и в букмекерский бизнес. Но самое главное достоинство здесь – действительно уникальный центральный персонаж. За ним хочется следить, за тем, как он меняется сам и меняет вокруг себя мир. Ну и любители спорта, так сказать, кайфанут, от просмотра, поскольку в сценах матчей на поле выходят реальные спортсмены.

В сериале всего 8 серий, которые запросто можно посмотреть в выходные или по вечерам, если нет других планов. Удовольствие от просмотра гарантировано.

Фото: Кадр из сериала «Теория больших денег»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
