История интереснее «Первого отдела»: 8 серий проглотила за один выходной — здесь и драма, и детектив, и комедия

«Первый отдел», конечно хорош, но на нем ведь не сошелся клином белым свет. Несколько лет назад на ИВИ появился проект «Теория больших денег». В нем собраны молодые актеры Илья Маланин, Мария Шумакова, Леонид Басов и блистательный Дмитрий Шевченко. Рассказываю, почему же стоит посмотреть.

Итак, в центре событий находится гений математики Михаил Нефедов. Он ведет занятия по теории вероятности и математической статистике в университете. Его память удивительна: он способен запомнить все, что когда-либо слышал, видел или читал. Все идет своим чередом до одного момента.

Однажды мужчина сталкивается с трагедией: его сын заболевает опасным генетическим недугом, а лечение обойдется в миллионы. Решив продать свою квартиру, Нефедов делает тщательно просчитанную ставку на матч местной футбольной лиги, но оказывается в проигрыше. Уверенный в своем расчете, он понимает, что существует неучтенная переменная в этом уравнении. Ею оказывается подпольный бизнес букмекеров, которые манипулируют результатами игр для получения нелегальной прибыли. Михаил начинает расследование, вычисляя организаторов теневого бизнеса и требуя вернуть свои деньги. Словом, скучно не будет точно.

Хотя тематика довольно тяжелая, здесь есть место и юмору, и любовным линиям, и детективу, и семейным отношениям. По словам продюсер сериала Андрея Золотарева, это очень необычная история, создание которой потребовало глубокого погружения как в математическую статистику, так и в букмекерский бизнес. Но самое главное достоинство здесь – действительно уникальный центральный персонаж. За ним хочется следить, за тем, как он меняется сам и меняет вокруг себя мир. Ну и любители спорта, так сказать, кайфанут, от просмотра, поскольку в сценах матчей на поле выходят реальные спортсмены.

В сериале всего 8 серий, которые запросто можно посмотреть в выходные или по вечерам, если нет других планов. Удовольствие от просмотра гарантировано.