У «Истории игрушек» не 3 и даже не 4 части: сколько лент в культовой франшизе и в каком порядке их смотреть

Франшиза «История игрушек» началась как революция в анимации — первый полнометражный мультфильм, созданный полностью на компьютере, вышел в 1995 году и навсегда изменил индустрию.
Но на этом история не закончилась: за почти три десятилетия Pixar сняли не только четыре основных фильма, но и серию короткометражек, праздничных спецвыпусков и даже отдельный спин-офф про Базза Лайтера.
Для тех, кто хочет посмотреть всю франшизу целиком, мы собрали полный список — от «Истории игрушек» до «Базза Лайтера».
|№
|Название
|Год
|Формат / комментарий
|1
|История игрушек
|1995
|Первый полнометражный мультфильм Pixar
|2
|История игрушек 2
|1999
|Продолжение истории Вуди и Базза
|3
|Базз Лайтер из звездной команды: Приключения начинаются
|2000
|Полнометражный мультфильм-приквел о персонаже Базза
|4
|Приключения Базза Лайтера из звездной команды
|2000–2001
|Анимационный сериал (65 серий)
|5
|История игрушек: Большой побег
|2010
|Третья часть основной истории
|6
|Toy Story Toons
|2011–2012
|Три короткометражки: «Праздничный набор», «Маленький Базз», «Игрушки Гавайи»
|7
|История игрушек и ужасов!
|2013
|Телеспецвыпуск на Хэллоуин
|8
|История игрушек. Забытые временем
|2014
|Спецвыпуск к Рождеству
|9
|История игрушек 4
|2019
|Четвёртая часть основной истории
|10
|Вилкинс задает вопросы (Forky Asks a Question)
|2019–2020
|Мини-сериал для Disney+
|11
|Базз Лайтер (Lightyear)
|2022
|Полнометражный спин-офф о «фильме внутри фильма»
Если смотреть всё по порядку, получится не просто серия мультфильмов о говорящих игрушках, а целая сага о дружбе, взрослении и умении отпускать прошлое.
Начинайте с основной тетралогии, добавьте праздничные спецвыпуски для атмосферы, а в конце включите «Базза Лайтера», чтобы замкнуть круг. Так франшиза «История игрушек» предстанет во всей полноте — от революции в анимации до философии взросления.
