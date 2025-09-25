У «Истории игрушек» не 3 и даже не 4 части: сколько лент в культовой франшизе и в каком порядке их смотреть

Франшиза «История игрушек» началась как революция в анимации — первый полнометражный мультфильм, созданный полностью на компьютере, вышел в 1995 году и навсегда изменил индустрию.

Но на этом история не закончилась: за почти три десятилетия Pixar сняли не только четыре основных фильма, но и серию короткометражек, праздничных спецвыпусков и даже отдельный спин-офф про Базза Лайтера.

Для тех, кто хочет посмотреть всю франшизу целиком, мы собрали полный список — от «Истории игрушек» до «Базза Лайтера».

№ Название Год Формат / комментарий 1 История игрушек 1995 Первый полнометражный мультфильм Pixar 2 История игрушек 2 1999 Продолжение истории Вуди и Базза 3 Базз Лайтер из звездной команды: Приключения начинаются 2000 Полнометражный мультфильм-приквел о персонаже Базза 4 Приключения Базза Лайтера из звездной команды 2000–2001 Анимационный сериал (65 серий) 5 История игрушек: Большой побег 2010 Третья часть основной истории 6 Toy Story Toons 2011–2012 Три короткометражки: «Праздничный набор», «Маленький Базз», «Игрушки Гавайи» 7 История игрушек и ужасов! 2013 Телеспецвыпуск на Хэллоуин 8 История игрушек. Забытые временем 2014 Спецвыпуск к Рождеству 9 История игрушек 4 2019 Четвёртая часть основной истории 10 Вилкинс задает вопросы (Forky Asks a Question) 2019–2020 Мини-сериал для Disney+ 11 Базз Лайтер (Lightyear) 2022 Полнометражный спин-офф о «фильме внутри фильма»

Если смотреть всё по порядку, получится не просто серия мультфильмов о говорящих игрушках, а целая сага о дружбе, взрослении и умении отпускать прошлое.

Начинайте с основной тетралогии, добавьте праздничные спецвыпуски для атмосферы, а в конце включите «Базза Лайтера», чтобы замкнуть круг. Так франшиза «История игрушек» предстанет во всей полноте — от революции в анимации до философии взросления.

