История детства Воландеморта куда печальнее, чем показали в фильмах: именно поэтому он так и не понял силу любви

3 октября 2025 07:58
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Темного Лорда можно даже немного пожалеть.

История Тома Марволо Реддла в «Гарри Поттере» — будущего Лорда Волдеморта — это не только хроника становления одного из самых страшных тёмных магов, но и рассказ о том, как трагичная семейная драма определила его жизнь с самого рождения.

Мать: потомок Слизерина с несчастной судьбой

Меропа Мракс родилась в роду, который по праву считался гордым и древним: её семья происходила от самого Салазара Слизерина и Кадма Певерелла, первого владельца Воскрешающего камня. Но её личная жизнь была лишена всякой магической славы. Девушку унижал и подавлял собственный отец Марволо и брат Морфин.

Единственным светлым пятном в её существовании стал красивый и богатый магл Том Реддл. Понимая, что без магии завоевать его сердце невозможно, Меропа приготовила любовное зелье и добилась того, что Том увёл её с собой. На короткое время жизнь девушки изменилась: свадьба, дом, надежда.

Отец: магл, которого лишили выбора

Том Реддл-старший не был злодеем — он был жертвой чар. Когда действие напитка прекратилось, он понял, что всё это время жил в иллюзии, и бросил беременную жену. Для Меропы это стало ударом, после которого она окончательно отказалась от магии.

Рождение Тома Реддла-младшего

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Оставшись одна, Меропа продала последние семейные реликвии и добралась до магловского приюта, где родила сына. Она назвала мальчика Томом в честь мужа, бросившего её, и Марволо — в честь отца-тирана.

Сразу после родов Меропа умерла. Так будущий Лорд Волдеморт оказался сиротой, лишённым любви с первых минут своей жизни.

Приют и первые тени тьмы

Детство Тома прошло в приюте, где он с ранних лет проявлял необычные способности: пугал других детей, заставлял предметы двигаться, мстил за малейшие обиды. Он рос умным и холодным мальчиком, находя удовольствие в том, чтобы подчинять окружающих.

Когда в его жизни появился Альбус Дамблдор и рассказал о магии, Том сделал вывод, что его отец был волшебником, а мать — обычной женщиной. Правда оказалась иной: мать — неприметная ведьма, а отец — магл. Для Тома это стало унижением, которое он не смог принять.

Почему он не стал любить

Волдеморт отказался от имени Тома Реддла, заменив его на звучное и пугающее «Лорд Волдеморт». Но этого ему было мало: он уничтожил своего отца и дедов, возложив вину на дядю Морфина. В «Кубке огня» именно кость отца стала частью ритуала его воскрешения — символично и жестоко.

В отличие от Гарри Поттера, выросшего в атмосфере настоящей любви, Том Реддл появился на свет благодаря искусственным чарам и никогда не видел примера искренней привязанности. Поэтому он не умел и не мог любить — и стал тем, кем стал, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино».

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
