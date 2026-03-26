Киноафиша Статьи История Бенедикта только отгремела, а Netflix уже объявил новую пару 5 сезона: и вот кто следующий встретит любовь

История Бенедикта только отгремела, а Netflix уже объявил новую пару 5 сезона: и вот кто следующий встретит любовь

26 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Свободных членов семьи осталось не так уж много.

Netflix официально объявил, кто окажется в центре пятого сезона «Бриджертонов». После множества слухов стриминг подтвердил, что новая глава будет посвящена Франческе Бриджертон — одной из самых сдержанных героинь семьи. И на этот раз история любви обещает стать особенно эмоциональной.

Неожиданная главная пара сезона

В пятом сезоне внимание сосредоточится на Франческе Стерлинг в исполнении Ханны Додд и Микаэле Стерлинг, которую сыграет Масали Бадуза.

По официальному синопсису Netflix, события развернутся спустя два года после смерти мужа Франчески — Джона. Героиня решает снова выйти замуж по расчету, но возвращение кузины Джона, Микаэлы, полностью меняет её планы.

Франческе предстоит выбрать между рациональным решением и чувствами, которые неожиданно вспыхивают.

Бриджертоны продолжают менять формулу

Традиционно каждый сезон «Бриджертонов» посвящен одному из членов семьи. Но пятый сезон обещает немного отойти от привычной схемы, сосредоточившись на более сложной и эмоциональной истории.

Критики отмечают, что сериал постепенно расширяет рамки романтического жанра, добавляя более зрелые темы — потерю, вторую любовь и внутренние противоречия героев.

Сериал остается одним из главных хитов Netflix

После завершения четвертого сезона интерес к франшизе не снижается. «Бриджертоны» остаются одним из самых популярных проектов Netflix по всему миру.

Пятый сезон уже находится в производстве, а первые четыре сезона доступны для просмотра на платформе. Судя по задумке, новая глава может стать одной из самых эмоциональных в истории сериала.

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
