История Бенедикта только отгремела, а Netflix уже объявил новую пару 5 сезона: и вот кто следующий встретит любовь

Netflix официально объявил, кто окажется в центре пятого сезона «Бриджертонов». После множества слухов стриминг подтвердил, что новая глава будет посвящена Франческе Бриджертон — одной из самых сдержанных героинь семьи. И на этот раз история любви обещает стать особенно эмоциональной.
Неожиданная главная пара сезона
В пятом сезоне внимание сосредоточится на Франческе Стерлинг в исполнении Ханны Додд и Микаэле Стерлинг, которую сыграет Масали Бадуза.
По официальному синопсису Netflix, события развернутся спустя два года после смерти мужа Франчески — Джона. Героиня решает снова выйти замуж по расчету, но возвращение кузины Джона, Микаэлы, полностью меняет её планы.
Франческе предстоит выбрать между рациональным решением и чувствами, которые неожиданно вспыхивают.
Бриджертоны продолжают менять формулу
Традиционно каждый сезон «Бриджертонов» посвящен одному из членов семьи. Но пятый сезон обещает немного отойти от привычной схемы, сосредоточившись на более сложной и эмоциональной истории.
Критики отмечают, что сериал постепенно расширяет рамки романтического жанра, добавляя более зрелые темы — потерю, вторую любовь и внутренние противоречия героев.
Сериал остается одним из главных хитов Netflix
После завершения четвертого сезона интерес к франшизе не снижается. «Бриджертоны» остаются одним из самых популярных проектов Netflix по всему миру.
Пятый сезон уже находится в производстве, а первые четыре сезона доступны для просмотра на платформе. Судя по задумке, новая глава может стать одной из самых эмоциональных в истории сериала.