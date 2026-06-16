История Арвен и Арагорна покажется цветочками: 3 предания Толкина, которые Джексону точно стоит экранизировать

Зачем «Охота на Голлума», когда есть такой материал?

Слухи о возможной экранизации «Сильмариллиона» снова взбудоражили поклонников Толкина. И если честно, я прекрасно понимаю этот ажиотаж. После «Властелина колец» и «Хоббита» именно в «Сильмариллионе» скрываются самые масштабные, трагичные и красивые истории всего Средиземья.

Но если права на книгу действительно окажутся у Питера Джексона, я бы не хотела увидеть экранизацию всего произведения сразу. Гораздо интереснее было бы начать с трех отдельных историй.

Берен и Лютиэн

Если кто-то до сих пор считает, что самая великая история любви Средиземья — это Арагорн и Арвен, то Толкин с этим бы поспорил.

Именно история Берена и Лютиэн вдохновила многие события «Властелина колец». Более того, Арвен и Арагорн фактически повторяют судьбу своих знаменитых предков.

В центре сюжета смертный человек Берен, который влюбляется в эльфийскую принцессу Лютиэн. Чтобы заслужить ее руку, он должен совершить невозможное — похитить Сильмарилл из короны самого Моргота.

Здесь есть все, что любит Питер Джексон: путешествие через опасные земли, битвы с темными силами, романтика и невероятно сильная героиня, которая не ждет спасения, а сама бросает вызов Саурону и Морготу.

Дети Хурина

Если «Берен и Лютиэн» — это красивая сказка, то «Дети Хурина» — настоящая трагедия.

История Турина Турамбара считается одной из самых мрачных во всем творчестве Толкина. Его жизнь словно проклята с самого рождения, а каждая победа приводит к новым потерям и страданиям.

По атмосфере она гораздо ближе к «Игре престолов» или ранним сезонам «Ведьмака», чем к привычному приключенческому фэнтези. Здесь практически нет места счастливым случайностям и чудесным спасениям.

Падение Гондолина

А вот если говорить о зрелище, то мой выбор очевиден. Питер Джексон не раз доказывал, что умеет снимать масштабные осады лучше многих современных режиссеров. Достаточно вспомнить Хельмову Падь или битву за Минас Тирит.

Именно поэтому «Падение Гондолина» кажется идеальным материалом для большого кино.

Представьте последний великий эльфийский город, предательство, армии Моргота, балрогов, драконов и отчаянную оборону, когда герои понимают, что победить уже невозможно, но продолжают сражаться ради спасения своих близких.

Мне кажется, именно эта история лучше всего показала бы масштаб Первой эпохи, о которой зрители слышали лишь вскользь во «Властелине колец».

Почему я выбрала именно их

Конечно, в «Сильмариллионе» хватает и других достойных сюжетов. Но именно эти три истории способны заинтересовать не только поклонников Толкина, но и обычных зрителей.

Одна подарит красивую историю любви, другая — настоящую трагедию, а третья — эпическое зрелище, ради которого и хочется идти в кинотеатр.

И если однажды Питер Джексон действительно получит права на «Сильмариллион», именно с этих историй я бы начала знакомство зрителей с Первой эпохой Средиземья.