Основан на секретных документах: критики в восторге от исторического сериала «Полураспад» с Янковским

«Полураспад» — новый исторический сериал режиссёра Максима Свешникова, снятый продюсерской компанией «Среда» для онлайн-кинотеатра Okko.
Основанный на книге журналиста Вячеслава Моисеева «Репетиция апокалипсиса» и реальных рассекреченных документах, проект вернёт зрителя к самым болезненным страницам истории страны.
Сюжет и тайна Тоцкого полигона
Главная героиня — Надежда Келлер, которую играет Анна Михалкова. Она возвращается в родной город, чтобы похоронить отца-журналиста (Филипп Янковский).
Но постепенно понимает: его смерть не случайность. Расследование выводит её к военным учениям 1954 года под Тоцком, где было испытано ядерное оружие рядом с мирными поселениями.
Радиоактивное наследие продолжает убивать десятилетия спустя.
Сильный актёрский состав
Помимо Михалковой и Янковского, в проекте задействован Петар Зекавица. Актёры создают напряжённую атмосферу, где личная история сплетается с масштабной трагедией.
Каждая серия длится около 50 минут, всего снято восемь эпизодов.
Реакция критиков
На фестивале «Новый сезон» «Полураспад» собрал сильные отклики. Елена Захрина похвалила сценарий за честный разговор о коллективных травмах.
Артём Ремизов назвал экспозицию «идеальной» и отметил гуманистический настрой.
Лариса Юсипова подчеркнула актуальность проекта:
«Вдруг появился ретросериал, который действительно актуален».
Никита Демченко добавил:
«Во времена, когда об атоме снова думают чаще обычного, именно такие сериалы мы ждём».
А Егор Москвитин сформулировал короче всех: «„Полураспад“ — это полный отпад».
Были и возражения: Тимур Алиев увидел в образах перестройки штампы, но при этом назвал проект «большим кино».
Сравнения с «Чернобылем» и «Нулевым пациентом» только усилили ощущение, что речь идёт о событии для индустрии.
Когда и где смотреть
Первые серии были представлены на фестивале «Новый сезон», который состоялся на Розе Хутор.
В ближайшее время «Полураспад» станет доступен зрителям Okko, но точная дата релиза ещё держится в секрете. Премьеру стоит ждать ближе к концу года.
