Основан на секретных документах: критики в восторге от исторического сериала «Полураспад» с Янковским

25 сентября 2025 09:54
Кадр из сериала «Полураспад» (2025)

Сериал о ядерных тайнах, личных драмах и цене молчания.

«Полураспад» — новый исторический сериал режиссёра Максима Свешникова, снятый продюсерской компанией «Среда» для онлайн-кинотеатра Okko.

Основанный на книге журналиста Вячеслава Моисеева «Репетиция апокалипсиса» и реальных рассекреченных документах, проект вернёт зрителя к самым болезненным страницам истории страны.

Сюжет и тайна Тоцкого полигона

Главная героиня — Надежда Келлер, которую играет Анна Михалкова. Она возвращается в родной город, чтобы похоронить отца-журналиста (Филипп Янковский).

Но постепенно понимает: его смерть не случайность. Расследование выводит её к военным учениям 1954 года под Тоцком, где было испытано ядерное оружие рядом с мирными поселениями.

Радиоактивное наследие продолжает убивать десятилетия спустя.

Кадр из сериала «Полураспад» (2025)

Сильный актёрский состав

Помимо Михалковой и Янковского, в проекте задействован Петар Зекавица. Актёры создают напряжённую атмосферу, где личная история сплетается с масштабной трагедией.

Каждая серия длится около 50 минут, всего снято восемь эпизодов.

Реакция критиков

На фестивале «Новый сезон» «Полураспад» собрал сильные отклики. Елена Захрина похвалила сценарий за честный разговор о коллективных травмах.

Артём Ремизов назвал экспозицию «идеальной» и отметил гуманистический настрой.

Лариса Юсипова подчеркнула актуальность проекта:

«Вдруг появился ретросериал, который действительно актуален».

Никита Демченко добавил:

«Во времена, когда об атоме снова думают чаще обычного, именно такие сериалы мы ждём».

А Егор Москвитин сформулировал короче всех: «„Полураспад“ — это полный отпад».

Были и возражения: Тимур Алиев увидел в образах перестройки штампы, но при этом назвал проект «большим кино».

Сравнения с «Чернобылем» и «Нулевым пациентом» только усилили ощущение, что речь идёт о событии для индустрии.

Когда и где смотреть

Первые серии были представлены на фестивале «Новый сезон», который состоялся на Розе Хутор.

В ближайшее время «Полураспад» станет доступен зрителям Okko, но точная дата релиза ещё держится в секрете. Премьеру стоит ждать ближе к концу года.

Фото: Кадр из сериала «Полураспад» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
