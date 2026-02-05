Меню
Историческая справка на 1 минуту: та самая пошлая песенка из 3 серии «Рыцаря Семи Королевств» беспощадно спойлерит 2 сезон спин-оффа

5 февраля 2026 11:50
Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств»

Конечно, не «Рейны из Кастамере», но уже кое-что.

Казалось бы, просто глупая песенка, которую напевает юный оруженосец Эгг в третьей серии «Рыцаря Семи Королевств». Лысый парнишка поет ее вполголоса, слова «зацензурены», рифмы нарочито глупые, Дунк только хмыкает. А вот те, кто читали сагу Мартина, удивленно открывают рты.

В песне проговаривается история мятежа Блэкфайров: кто с кем воевал, кто был бастардом, кто бил «молотом» по «наковальне».

Для тех, кто не ковырялся в лоре, это звучит как абсурдная солдатская частушка. Для знающих – краткий пересказ конфликта, который станет центральным в продолжении и определит судьбу Дунка и Эгга.

Второй сезон как раз экранизирует «Присяжного рыцаря», где тень мятежа перестанет быть фоном и начнет полноценно двигать сюжета. А еще у песенки есть второй слой.

Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств»

Эгг поет о принцах Бейлоре и Мейкаре – своем отце и дяде. То есть буквально исполняет песню о собственной семье, пока Дунк все еще считает его уличным мальчишкой из Королевской Гавани.

Песня становится тонкой уликой его истинного происхождения, которую рыцарь упускает из виду. Она связывает личную историю мальчика с судьбой всей династии.

Так что этот наивный напев – гениальный нарративный ход. Он одновременно развлекает, раскрывает будущий конфликт второго сезона и намекает на главную тайну персонажей.

Эгг и Дунк, вас ждет много крови, новых войн и жестких историй, от которых не отвертеться – даже если сначала они звучат как дурацкая песенка.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств»
Алексей Плеткин
