Киноафиша Статьи Истина все еще где-то рядом: 10 лучших эпизодов «Секретных материалов», где мурашки гарантированы

1 октября 2025 10:23
Кадр из сериала «Секретные материалы»

Кажется, эти эпизоды с годами не стареют.

«Секретные материалы» — это сериал, который изменил телевизионный ландшафт и подарил зрителям не только Малдера и Скалли, но и целый мир загадок, мистики и паранойи. Его влияние можно сравнить разве что с «Твин Пиксом» — обе истории доказали, что телевизор может держать в напряжении не хуже кино. Каждая серия была не просто «очередным делом», а окном в нечто большее: коллективные страхи общества, веру в заговоры, желание найти ответы там, где логика молчит.

И вот спустя десятилетия шоу всё ещё живо: книги, комиксы, полнометражные фильмы, спин-оффы и фанаты, которые спорят о любимых эпизодах. Но какие из серий действительно стали классикой? Какие моменты до сих пор держат зрителей на крючке, заставляя пересматривать старые сезоны?

Ответ на этот вопрос попытался дать «Рамблер». Именно они составили подборку 10 лучших эпизодов «Секретных материалов» — тех самых, которые сильнее всего повлияли на поп-культуру, определили характер сериала и сделали его культовым. В списке — и ранние истории, когда герои только учились доверять друг другу, и поздние, где авторы смело играли с формой и жанром. Каждая серия в этом рейтинге — как отдельный фильм, после которого ещё долго хочется обсуждать увиденное.

«Секретные материалы» — это не просто фантастика о пришельцах и вампирах. Это зеркало своих 90-х, тревожных, но безумно живых. «Рамблер» собрал 10 серий, которые лучше всего передают дух шоу — от хоррор-экспериментов до юмористических серий с Малдером и Скалли в неожиданном амплуа. Эти эпизоды — концентрат всего, за что миллионы зрителей влюбились в сериал: атмосфера, химия героев и чувство, что за повседневностью всегда скрывается что-то страшное и притягательное.

Также «Киноафиша» предлагает познакомиться с киноподборкой для отключения мозга и приятного времяпрепровождения.

Фото: Кадр из сериала «Секретные материалы»
Екатерина Адамова
